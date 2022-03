Rusia: un híbrido fatal

Es Rusia un país apasionante para mí, del cual tengo un recuerdo amargo cuando fui a conocerlo, con visa, claro, pero no aceptada por las autoridades aeroportuarias que me tuvieron retenida más de seis horas en un salón semioscuro, porque yo llevaba dos pasaportes uno renovado y en el otro la visa americana y rusa. Les argumenté que había viajado por toda Europa así y me respondieron: Rusia es Rusia y Europa es otra cosa. Cuando pude entrar me enamoré más aún de su imponencia misteriosa, antes descubierta solo en libros, y de su gente, hermosa y buena, pero acompañada de un hálito de tristeza por tantas invasiones y guerras atroces y por los Gulags del régimen comunista que hizo pasar destierros y prisión a los enemigos del sistema y hambre a los campesinos que trabajaban en los colectivos rurales…



Rusia sufrió y sigue sufriendo. Gorbachov dijo en sus memorias de dos tomos que “la sociedad se asfixiaba estrangulada por la presión del sistema... y las poblaciones rurales perdieron cualquier estímulo para el trabajo”. La premio Nobel de Literatura, la bielorrusa Svetlana Alexiévich, narra en dos de sus libros testimoniales La guerra no tiene rostro de mujer y El fin del homo soviéticus, las atrocidades vividas por su gente en la Segunda Guerra Mundial y por el régimen de Stalin. “Qué valor puede tener la vida, si llevamos grabado en nuestra memoria que hace apenas unos años millones de personas morían. Estamos llenos de odio y prejuicios. Los heredamos del Gulag, de las deportaciones de pueblos enteros… así fue el socialismo y esa es la vida que tuvimos”, escribe Svetlana.



“Mi mamá me contó de un viaje en el que atravesaron ella y mi padre por Ucrania, corrían los años 30 los años de la colectivización. En Ucrania se padecía un hambre terrible… aldeas enteras morían de hambre… por negarse a ingresar a las granjas colectivas…”. Margarita Pogrebítskaia, médica, 57 años. Libro el Homo Sovieticus.



Ahora, en un nuevo episodio de dolor inconcebiblemente absurdo, el presidente Vladimir Putin puso a unos hermanos a matar a otros, a bombardearlos, a hacerlos huir a otras naciones. Los hermanos rusos invaden a sus hermanos ucranianos, bajo la orden, unos y otros de resistir hasta morir. Y es que en Rusia, donde campea el capitalismo salvaje, reina un dictador que se ha dado a la tarea de conducir el país bajo la impronta de los más más espantosas prácticas comunistas, aprendidas cuando era líder de la KGB. Disidentes encarcelados, manifestantes reprimidos, periodistas encarcelados o asesinados. El híbrido es terrible: comunismo-capitalismo. Como quien dice, al pueblo se le cierra el círculo: menos libertades y dinero solo para los que se han atrincherado en el poder y rodean al presidente y practican el “sálvese quien pueda” del capitalismo salvaje.

Juan Camilo Vergara, excelente historiador a quien sigo en sus profundas y amenas charlas por las redes sociales, dice que la responsabilidad de la invasión a Ucrania es de Putin, pero que es fruto también del incumplimiento de la Otán, que se acerca peligrosamente a las fronteras rusas, desobedeciendo pactos históricos. Otro tanto dice la también historiadora Diana Uribe, sin que con ellos alguno de los dos justifiquen esta invasión que sigue contando muertos.



Sobre la cesta una mina y un peluche se titula uno de los relatos de Svetlana. Ella da cuenta de los miles de jóvenes hombres y mujeres que tenían que matar con asco, como lo hacen hoy los jóvenes rusos y ucranianos llevados a la guerra al despertar una mañana. Hoy, como siempre, las mujeres y las niñas son las que más sufren mientras huyen y piensan en sus esposos e hijos en trinchera. Una vez más la lógica de la guerra tiene rostro masculino. Una vez más el totalitarismo campea en los regímenes que se declaran amigos del pueblo y luego los masacran. Diana Uribe añora las lógicas femeninas de protección y cuidado de la vida. Pero la realidad es que a los países les siguen llegando tiranos, apoyados por jóvenes ignorantes que no conocen la historia y por eso la repiten a costa de ellos mismos y de sus vidas.



Yo añoro los sueños de Gorbachov, aquel que reconoció ante el mundo el fracaso de un régimen que perdió la batalla tecnológica y que empobreció y asesinó al pueblo. Él quiso reformas sin renunciar al socialismo y Yeltsin, su sucesor, no le jaló a las medias tintas y detrás de su intento de un cambio radical vino la disolución de la URSS que se atribuye a Gorbi. En lo que sí no se equivocaron ambos fue en el deseo de libertad para todos, en una prensa libre y una búsqueda democrática que ahora en manos de Putin –un homo sovieticus hijo del marxismo leninismo– pasa de sueño a pesadilla en un híbrido mortal. Y es que en medio de los Hammers parqueados en la Plaza Roja, vuelven las palabras que aterrorizan y amargan a un pueblo: invadir, disparar, mandar al paredón.



Los ucranianos vienen sufriendo hace muchos siglos. Los zares los obligaron a hablar ruso contra su voluntad. Llevan la sangre rusa sí, pero son una nación independiente. Su presidente, Volodimir Zelenski, pide diálogo con Putin que quiere garantizar su salida al mar Muerto y sus corredores estratégicos. Habiendo intereses geopolíticos de por medio, yo creo que una negociación es posible, garantizando la neutralidad de Ucrania. Pero falta la lógica femenina para interceder. ¿Por qué no buscan a Merkel? Quizás así se cumpla el sueño de Gorbi escrito en sus memorias: “nuestros pueblos vivirán en una sociedad floreciente y democrática”.

SONIA GÓMEZ GÓMEZ

