¡A diario un promedio de tres niñas entre los 10 y los 14 años dieron a luz durante los primeros 10 meses de 2021. Fueron 886 partos en menores de 14 años!



Yo pregunto a Colombia, a los medios de comunicación, a la Iglesia católica, a los que protestan contra el aborto, a los de izquierda y derecha, a cada uno de los hombres y mujeres de este país. ¿Puede haber una noticia más aberrante que esta? Fueron niñas abusadas en el encierro de la pandemia; niñas que sufrieron la miseria de una violación y luego la tragedia de un embarazo con sus impactos físicos, emocionales y vitales, todos ellos en contra de pequeñas en condiciones de vulnerabilidad. El informe lo dio el Dane el 16 de febrero. Fue una noticia más.



Cinco días después vino la despenalización del aborto en Colombia, gran avance, enorme logro, una fecha histórica por el impacto que tiene en la salud pública, en los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, en los nacimientos no deseados y en general en la lucha contra la pobreza y la discriminación. Fue la noticia bomba que ha generado mayores titulares de prensa, más polémica, más reacciones en contra, más llanto y crujir de dientes.



Yo invito a Colombia a que revise la prensa escrita y la web, las grabaciones de los noticieros de radio y televisión, los discursos en los púlpitos católicos y de otras religiones. Los 886 partos de infantes fueron un chiste, al lado de la polémica encendida por la despenalización del aborto. ¡Qué horror la doble moral!

Invito al país a que les exijamos al gobierno, al presidente, al Ministerio de Salud, al ICBF, al Ministerio de Justicia, a los hospitales donde nacieron esos bebés, a que nos den un informe detallado sobre lo que han hecho para esclarecer cada uno de los casos. ¿Por qué se dieron esos embarazos? ¿Qué se hizo para aplicar la legislación que autoriza el aborto en caso de violación? ¿Se cumplieron los protocolos de denuncia y alerta en los hospitales? ¿Qué hicieron ante cada caso los profesionales de la salud que atendieron las consultas? ¿Qué ha pasado con esas madres infantes y sus niños?



Presidente Iván Duque, vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez yo les pido en nombre de todas las niñas afectadas y que no tienen voz ni voto que nombren una comisión para que estudie cada uno de estos casos. Señora Ramírez, que su voz se escuche muy alto y nos tenga buenas noticias antes de que cierre su gestión en la cual prometió luchar por la equidad de género y fue además una tarea específica que le asignó este gobierno y quienes la elegimos para representarnos.



Con toda la razón, Marta Royo, la directora ejecutiva de Profamilia, entidad que ha estado luchando a brazo partido por la aplicación de la sentencia que autorizó en Colombia la despenalización en tres casos, ha dicho siempre y más ahora con la nueva decisión de la Corte para todos los casos hasta la semana 24, que la principal tarea es eliminar las barreras para la práctica de lo autorizado. Felicito a Profamilia por sus ingentes esfuerzos y les pido a los medios de comunicación que estén alertas ante las denuncias por barreras que se presenten para que las decisiones de la Corte sobre el aborto sean llevadas a la práctica.



No más dobles morales, no más silencio y apatía de las mujeres que deberíamos ser las primeras en levantar la voz por las niñas violadas, no más incumplimiento de las normas. Mujeres, que no se nos ocurra votar por alguien que esté en contra de nuestros logros y sueños.

SONIA GÓMEZ GÓMEZ

