Porque Colombia necesita a Ingrid

“Todos los que estuvimos en el ojo del huracán de la guerra nos levantamos al unísono ante Colombia para decirle al país que la guerra es un fracaso…Pero que la memoria no nos incite a la venganza, sino que sea una memoria grande que nos ayude a comprender la tragedia”.



(También le puede interesar: ¡No tomemos más pasilla!)

Estas palabras sinceras y lapidarias las expresó Ingrid Betancur ante la Comisión de la Verdad en el año 2021. Con varios de sus verdugos de las ex-Farc al frente instó, en ese discurso histórico, a que los testimonios de las víctimas sirvan para entender el conflicto y sus consecuencias. No para alimentar el odio.



Dije por esos días en esta columna que ojalá volviera al ruedo político como candidata presidencial. Hoy cuando esto acaba de ocurrir, cuando ella, valiente mujer, se postula como precandidata, afirmó que esta es una gran noticia y una gran oportunidad para Colombia. Oportunidad que no podemos desaprovechar en este escenario político de extremos, de lugares comunes, donde se muelen intereses personalistas por doquier y poco o nada se piensa en lo que el país necesita.



Mujeres y hombres, yo tengo la certeza de que Ingrid dice la verdad cuando afirma que se ha lanzado al río por amor a Colombia. ¿Mis razones? Todas. Se necesita tener mucha fortaleza, mucho carácter, demasiado coraje, gran profundidad espiritual, demasiado conocimiento del país y de sus luces y sombras, cientos de horas de estudio y reflexión, enormes ganas de servir y acertar, para decidirse a enfrentar, una vez más, la jauría de lobos esteparios, hombres y mujeres, que se lanzan a destrozar a una mujer que tiene mucho para decir, pero a la que les da miedo escuchar.

Colombia necesita a Ingrid para poder mirarse al espejo y darse cuenta del gran cambio que tenemos que hacer en nuestro corazón y que no hemos querido hacer a pesar de tanta sangre derramada. FACEBOOK

TWITTER

Sí, Colombia necesita a Ingrid para poder mirarse al espejo y darse cuenta del gran cambio que tenemos que hacer en nuestro corazón y que no hemos querido hacer a pesar de tanta sangre derramada. ¿Es posible escucharla a ella con desapasionamiento? ¿Verdad que no? Saltan los prejuicios y los miedos: “es una desagradecida”; “viene de la comodidad de París a pescar poder”, “se necesita un hombre de mucha trayectoria para enfrentar a los enemigos de la democracia que amenazan a este país”, “cómo pide indemnizaciones por su secuestro… ella fue víctima del conflicto pero se salvó entonces no tiene porqué pedir nada…”. Sí, señoras; esta frases nos sirven de espejo. Son frases reales, que escuchamos todos los días. Es nuestro país. Es el machismo femenino al rojo. Igual de rojo que el machismo masculino.



Pero nadie ha esculcado los pecados de los candidatos masculinos, nadie se inquieta por los elefantes blancos que han dejado en su paso por el poder, nadie se pregunta si la experiencia del paso por una gobernación o una alcaldía es suficiente para gobernar un país. Es quizás por eso que se plantean que Ingrid no está “a la altura”. Pero su hoja de vida habla por ella. Su gran pecado en este país: ser mujer. Su gran fortaleza en este momento histórico: ser una mujer en todo el sentido de la palabra.



Decía Platón que la Polis necesita ser gobernada por seres íntegros, reflexivos, que hagan de la gobernanza un ejercicio filosófico. ¿Cuál de los miembros de ese gran abanico masculino merece esos calificativos? Posiblemente algunos… posiblemente muy pocos…



De Ingrid, en tiempos de posconflicto, se puede tener la certeza que no entrará en la dialéctica del odio. Que sabe de verdad, justicia y reparación. ¿Qué decir del resto? Para muestra un botón el trino de Lucrecia Ramírez, exesposa de Sergio Fajardo, como respuesta a otro trino de alguien que le reclama a él como candidato el querer pasar la página. Dice la doctora Lucrecia: “Me consta que él no sabe de verdad, justicia y reparación. Por eso dice tan campante que pasemos la página. Ha conseguido tantas veces en su vida privada que pasen la página, que está convencido de que en el mundo público también le van a hacer caso”. Sin palabras.

SONIA GÓMEZ GÓMEZ

(Lea todas las columnas de Sonia Gómez Gómez en EL TIEMPO, aquí)