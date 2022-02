Pelear no es el camino

Si en mi última columna apoyé a Ingrid Betancourt, mis lectores estarán esperando que al menos diga algo sobre su salida de la Coalición Centro Esperanza.



Lo central que debo decir con toda sinceridad es que Ingrid se equivocó en el método y lo que hizo, desatando críticas tan fuertes a Alejandro Gaviria ante las cámaras, me pareció más bien un deseo de protagonismo que una búsqueda por encontrar caminos para una contienda alejada de las maquinarias.



Con razón, el acusado se molestó, con toda la razón, el grupo se embejucó y, como consecuencia lógica, vino su salida, la cual, a mi modo de ver, le quita a ella todas las oportunidades que sí tenía en la Coalición Centro Esperanza. En esa alianza veía muy bien a Ingrid y su nueva estampa política sin alianzas con extremos y pregonando reconciliación y cero corrupción. Pero al lavar los trapos sucios en la calle, quedó mal con ellos y mal con la opinión pública, tan dada a caerles encima a las mujeres ante cualquier metida de pata.



Lo que ha pasado ahora es que la coalición quedó debilitada por el debate que encarnó Ingrid y se quedó sin ese rostro femenino que tanto defendí en mi anterior columna. Lo más seguro es que Ingrid no hubiera sido la elegida el 13 de marzo como la número uno, pero sí hubiera podido tener una fuerte votación que la llevara a ser una excelente candidata como fórmula vicepresidencial.

Ahora ella, por no cuidar los modos, se quedó sin Beatriz y sin retrato. Sola, poco hará ante una opinión pública machista por excelencia y ahora haciendo suya la mejor profesión de los colombianos que es burlarse de los errores de los demás y caerle al caído con toda la gana. Creo que ella con este episodio perdió en lugar de ganar votos.



Mucho he escrito sobre las pocas oportunidades que tienen las mujeres en la arena política colombiana. Sobre el tema, los barones electorales me han dicho que las culpables son ellas porque no se esfuerzan lo suficiente, pero, sobre todo, porque son gritonas y temperamentales. Ingrid, con su metida de pata, les está dando la razón en aquello del temperamentico. Sigo creyendo en la sinceridad de su mirada sobre la paz y la reconciliación del país. Me gustan su valentía y su trayectoria, pero no me esperaba que a estas alturas cometiera errores tácticos de tal calibre como son las palabras dichas en el lugar y el momento incorrectos, dando una imagen desafortunada de todo un equipo de trabajo.



Sin duda hay algo en el movimiento femenino que no ha cuajado, que no se ha corregido, que nos quita oportunidades. Por un lado está el estilo, los gritos, la pelea casada y, por el otro la falta de apoyo de las mismas mujeres entre sí. De otro lado, hay una tendencia en el movimiento feminista hacia la línea de izquierda que suena más a costumbre que a estudio y reflexión, porque la historia de las mujeres en los regímenes de izquierda es dolorosa, por no decir que aterradora. Como pueblo ha sufrido y como mujer del pueblo ha comido mucha tierra.



A todas estas y con el tarjetón casi listo, lamentablemente, hay que decir que una vez más las mujeres ya entramos quedadas. Por otro lado, reconozco que en la coalición que perdió Ingrid por ser poco estratega es donde los electores podemos encontrar la mejor opción para el país porque en ella hay personajes, como el propio Alejandro Gaviria, que ha mostrado ser un hombre de pensamiento de avanzada y verdadero defensor de los derechos de las mujeres. Allí hay un abanico interesante. Hay una esperanza. Lamentablemente, una vez más, son las maquinarias las que mandan y ellas están presentes en todos los grupos de aspirantes a la presidencia de Colombia. La realidad es que una candidata o un candidato solo difícilmente llega. Ojalá Ingrid se llevara muchos votos, pero lo dicho…

SONIA GÓMEZ

