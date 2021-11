¡No nos dejemos asustar!

Otras elecciones presidenciales en Colombia. Esta vez de 30 precandidaturas solo 5 son mujeres. ¿Reflejo de qué? De una sociedad vergonzosamente anclada en los estereotipos de siempre: a toda mujer que salta a la palestra pública le caen, ellos y ellas, con toda. A toda mujer que se sale del rebaño la llaman bruja, le dicen trepadora, le preguntan los años, le esculcan hasta los tatarabuelos, le ponen el metro en la cintura y en las nalgas, le piden barriga plana, le hacen preguntas zancadilla en los medios de comunicación, la critican porque calla y porque grita, le exigen no equivocarse, le niegan todos sus méritos y trayectoria mientras les abren las puertas a chicos que todavía mojan pañales y que sin pena se declaran aspirantes a la silla presidencial.

En nuestro contexto farandulero no cabría una figura regordeta, pesada, clásica, sobria, sencilla, ponderada y entrada en años como la de Ángela Merkel, la mujer que pasó 18 años en la cúspide del poder sin dejarse asustar por nada ni por nadie.



"No dejarse asustar" diría yo, es el primer requisito que debe cumplir una mujer pública en este país. Y es el requisito que más falta les ha hecho a muchas de las que han logrado escalar posiciones. Ante tantos golpes bajos, ante tantos prejuicios y zancadillas de hombres y mujeres, muchas han tenido que dejar sus cargos y sus sueños y dar un paso al costado y ver pasar los años esperando una oportunidad para demostrar que sí son capaces. No una, sino varias mujeres en nuestro país han dado batallas limpias por la Presidencia y lo menos que les ha pasado es que les digan, los caciques políticos de sus partidos, que ellas no están preparadas.

¿De quién depende cambiar ese estado de cosas? ¿De los hombres? ¿De las mujeres? ¿Vamos a seguir llorando sobre leche derramada? Yo me permito hacer un llamado a la sociedad y en especial a las mujeres para que entendamos de una vez por todas que es posible cambiar la historia. Qué hay mujeres preparadas esperando una oportunidad para gobernar nuestro país. Qué somos más del 50 % de la población y podríamos, con nuestro voto, lograr que por primera vez, en un momento crucial de nuestra historia, una mujer tome las riendas y logre un país más justo, más equitativo, más feliz, sin necesidad de negociar la libertad individual y la democracia, máxima aspiración de los ciudadanos del mundo que hoy padecen dictaduras protagonizadas por candidatos que ofrecieron falsos sueños.

En mi caso –ya lo dije en otra columna– creo que Ingrid Betancourt representa una opción fundamental porque ha vivido en carne propia las contradicciones amargas de este país y tiene el talante, la formación y la experiencia suficientes para tomar decisiones convenientes para todos, sin necesidad de alinearse a la izquierda o a la derecha. Vale la pena escucharla a ella y a todas las pocas candidatas que tenemos para escoger dentro de ese abanico. ¿Nos hemos tomado el tiempo para oírlas sin prejuicios? ¿O seguimos creyendo a ciegas en las mentiras de muchos de los que hoy puntean encuestas y se abren camino usando las artimañas de siempre? ¿Deseamos superar el conflicto? Todos queremos. Entonces por lógica el puesto le corresponde a quien sí sabe de qué estamos hablando y tiene el coraje que exige este momento de "postconflicto".

SONIA GÓMEZ GÓMEZ

