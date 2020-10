Muro de Berlín: lecciones no aprendidas

Por esas lindas cosas del destino estaba en Berlín el día de la Reunificación de Alemania, 9 de noviembre de 1990. Hacía un año había caído el muro, 3 de octubre de 1989. Por poco me atropella la felicidad de la gente del Este. Desfilaban con las banderas en alto por las puertas de Brandeburgo gritando libertad, palabra que muchos jóvenes conocieron por primera vez en aquellos días. Los uniformes del Ejército Rojo los vendían a huevo, igual que los pedazos del muro, símbolo de un totalitarismo que querían olvidar para siempre. Días antes había estado recorriendo ciudades del Este que se acababan de sacudir del comunismo, como Praga y Budapest. En ellas estaba la huella de aquello que confesó Gorbachov en sus memorias sobre el estado de la URSS y que era válido para todo el bloque soviético: “El país se encaminaba hacia un hundimiento social y económico”.



Antes había estado en Cuba como ‘turiperiodista’ y sentí el miedo de la gente para expresar sus miserias. Habían perdido hasta el derecho a hablar. Hacia 1979 en Nicaragua, iniciado el gobierno de Daniel Ortega, él me decía –comiendo frijolitos rojos en el monte– que ese país sería un paraíso… A juzgar por lo ocurrido después, se le olvidó al primer presidente de la Revolución Sandinista que sería un paraíso, sí, pero ficticio… No he ido a Venezuela en épocas del socialismo siglo XXl, pero ¿haría falta para saber lo que está ocurriendo?



Todo esto para decirles en este octubre del 2020, a 30 años de la caída del Muro de Berlín, que no entiendo cómo algunos ciudadanos, estudiantes, políticos y periodistas le siguen la corriente a una ideología de izquierda que demostró su fracaso y aniquiló la vida de millones de súbditos. Colombia necesita un cambio profundo a través de un modelo de desarrollo que invierta en lo social, que genere avances de fondo en el campo, que proteja al campesino y les abra las puertas a la educación superior a los más pobres para romper el círculo de la pobreza. Colombia necesita un Ministerio de la Mujer para que este país progrese con esta mitad de su población empoderada y gobernante. Pero nuestro país no necesita un modelo de gobierno que destruya la iniciativa privada y encarcele el pensamiento.



Las lecciones del Muro de Berlín tristemente no parecen aprendidas. Algunos déspotas, seguidores de las doctrinas comunistas, quieren perpetuar en los países del Este las purgas y los fusilamientos. Las manifestaciones del pueblo en contra de todo ello están a la vista en Rusia, en China, en Bielorrusia y aquí al lado nuestro, en Venezuela y Nicaragua. Nuestro deber es hacer eco de esos gritos de auxilio, como lo hizo la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich –ganadora del Nobel de Literatura en 2015– en su libro El fin del Homo sovieticus. Allí desnuda el verdadero rostro del comunismo, para quienes aún no lo conocen.



Alexievich denuncia también la pobreza de muchos en lo que fue la URSS, pero lo que se ha documentado, y yo lo escuché en boca de muchos ciudadanos rusos, es que fueron los mismos miembros del partido los que se quedaron con la riqueza y son los nuevos dueños de mansiones en Occidente. Es que entre neoliberalismo y comunismo no es mucha la diferencia. Busquemos otro camino para Colombia.



Sonia Gómez Gómez