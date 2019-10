Mujeres, sí se puede

Una mujer, Claudia López, fue elegida este domingo para guiar los destinos de la capital del país. Su trayectoria, de honestidad. Su formación y experiencia a la orden del día. Su orientación, de centro, ideal en un país polarizado. ¿Gritona como dicen algunos y algunas tratando de demeritarla? Es usual que en las entrevistas con candidatas a elección popular expresen que son las circunstancias las que las llevan a gritar, así no sea su deseo. En estos escenarios políticos, donde prima la presencia masculina, dicen ellas, la tendencia es a no escucharnos, a ignorarnos cuando pedimos la palabra, a atacarnos en lo personal, a exigirnos de más, a ponernos palos en la rueda. Si el hombre levanta la voz, es un gran orador; si una mujer lo hace, es una histérica.

Claudia sabe de todo eso… Para ella el triunfo no fue fácil, pero sí pudo, porque supo ser fuerte ante la fuerza demoledora de los hombres en estas lides públicas. Su nombramiento lleva un mensaje implícito a las mujeres: hay que insistir y persistir. Y al electorado: para cambiar el país hay que continuar cambiando el rostro de los elegidos y llevar al poder a las mujeres candidatas, que una a una han sido sacrificadas en las urnas no obstante sus méritos suficientes.

Los diplomáticos que llegan como embajadores de los distintos países afirman que nuestras mujeres son fuertes, decididas, inteligentes y trabajadoras, pero los periodistas tenemos que registrar una vez más un lamentable escenario de cara a las elecciones del domingo pasado: al cierre de inscripciones para gobernadores y alcaldes, las mujeres aspirantes fueron 21 frente a 158 hombres para gobernaciones y 31 frente a 224 hombres para alcaldías. Para las asambleas, las mujeres inscritas no superaron el 37 por ciento y para el Concejo, el 38 por ciento. A las JAL, el 44 por ciento.



¿Qué pasa? Del tema mucho se ha hablado. Veamos algo muy concreto que aporta algunas respuestas: unas 148 listas de organizaciones políticas a asambleas, concejos y JAL no cumplieron con la ley de cuotas, que determina que en dichas listas un 30 por ciento deben ser mujeres. Es una ley definitiva para apoyar la llegada de mujeres al poder ya que es casi imposible que los políticos, por convicción, permitan este acceso. Lo que debería haber es paridad 50-50, pero ni lo uno, menos lo otro. Yo espero y pido que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez nos dé un informe sobre qué ha hecho para que se cumpla la ley de cuotas y cuál ha sido su gestión, como representante de las mujeres, frente a los incumplimientos en esta materia. Nuestra Vicepresidenta, la primera mujer en este cargo en el país, sí sabe de qué estamos hablando porque lo ha sufrido en carne propia, y es más, a muchos nos queda hoy la sensación de que aun en su alta investidura, se le ha negado el protagonismo que debiera tener en la actual coyuntura.



En síntesis, el triunfo de Claudia López debe verse como un gran logro, pero quienes nos detenemos en la larga lista de los elegidos este 27 de octubre, tendremos que lamentar que, no obstante muchos esfuerzos, la paridad está aún lejana y que debemos mostrar mejores resultados en la próxima contienda por la presidencia. Vamos con una mujer al poder. Vamos.