Lo que tampoco Colombia puede olvidar

Las conmemoraciones de estos días con motivo de los 75 años de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz, en Polonia, escenario siniestro en el que fueron asesinados cerca de cuatro millones de personas –esencialmente judías– en manos de los nazis, reitera una consigna del pueblo de Israel: jamás olvidarlo. Y ese No al olvido es válido para todos los ciudadanos del mundo, en un contexto como el actual, marcado por los radicalismos y la intolerancia.

Conocer de cerca lo que ocurrió en Auschwitz, a partir de los testimonios de los sobrevivientes, debería ser suficiente para entender por qué Israel como país no puede bajar la guardia ni un solo instante en la defensa de su territorio y sus ciudadanos. El debate sobre los acontecimientos en Oriente Medio debe girar en torno a procedimientos y estrategias equivocadas durante este largo camino de enfrentamientos, pero nunca sobre el derecho del pueblo judío a tener un país fuerte donde sus ciudadanos se sientan protegidos y puedan llevar una existencia tranquila.



La paz hoy es más frágil que nunca. El que no vuelva a ocurrir un holocausto contra la raza judía, o contra cualquiera otra comunidad en el mundo, depende en buena medida de la profundidad con que se ancle en la memoria de la humanidad lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y se profundice en preguntas tan serias como: ¿dónde estaba la dirigencia mundial, dónde la Iglesia, dónde la capacidad de discernimiento de los ciudadanos en cuyos territorios se levantaron esos campos de concentración y se violaron de manera tan infame los derechos humanos con el concurso de muchas voluntades?

El mundo tiene el deber moral de recordar el Holocausto y los Estados, la obligación de detener los fascismos y los grandes y pequeños holocaustos que se viven en sus territorios. Y aquí cabe explícitamente la alusión al caso colombiano, donde sus ciudadanos hemos estado enfrentados al holocausto originado en fuerzas tan sanguinarias como la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico, cuyos procedimientos de exterminio han sido tan crueles y miserables como los del Holocausto a los judíos.



Aquí debemos decir, como en Israel, “que esta tragedia nunca se olvide”. Aquí, como en Jerusalén y en Berlín, hay que levantar escenarios que testimonien lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo. En la universidad colombiana hay que analizar el conflicto, sus raíces y su impacto y, sobre todo, lo que debemos hacer para que no se repita. El holocausto colombiano hay que documentarlo con todas las voces y en ese sentido el momento actual es crucial para que las cosas no se repitan, para que no se repita el diente por diente y el boom del dinero fácil.



En estos días alguien hablaba de lo bien que va la economía norteamericana hoy. Yo le repuse: ¿dinero para qué si al mismo tiempo esas familias norteamericanas, enriquecidas temporalmente, están temblando ante la posibilidad de una guerra y si muchas de ellas ya han visto a sus hijos, a sus padres, a sus tíos, partir llorando rumbo a Irán portando armas de guerra y con la incertidumbre de si volverán o no volverán? ¿Prosperidad económica para qué, en medio del dolor de la guerra? ¿Es que hemos olvidado el horror de las dos recientes guerras mundiales?



Hay mucha irresponsabilidad en los líderes mundiales y en los ciudadanos que los elegimos. Hay redoble de tambores aquí y allá, y por eso hay que devolver las páginas y repasar los horrores del holocausto nazi y de tantos otros holocaustos. La humanidad está amenazada con regímenes comunistas que minan todas las libertades y también con extremas derechas como las que operan en países supuestamente demócratas que se creen con derecho a encender guerras y desatar tempestades. Por eso no debemos olvidar el Holocausto y escuchar a los sobrevivientes de Auschwitz. Por eso hay que evitar los extremos y la intolerancia.