Ingrid, más allá de un discurso histórico

Histórico es lo menos que se puede decir del discurso de Ingrid Betancourt, la semana pasada, en el encuentro de reconciliación organizado por la Comisión de la Verdad. Cada una de sus palabras, su actitud ante los miembros de los ex-Farc, que fueron sus implacables verdugos en los años de su cautiverio; su profundo llamado a la paz y a la reconciliación; sus frases lapidarias, su valentía e indudable preparación e inteligencia, merecen una reflexión de todos y cada uno de los colombianos y colombianas, independiente de la ideología que tengamos.

Ha habido reacciones a su discurso, publicadas algunas de ellas por este diario: “Me conmovió profundamente Ingrid Betancourt con sus palabras en el cara a cara con sus victimarios. Los confrontó sin ambages. Mi admiración total a Ingrid por su valentía y dignidad”, expresó Carlos Fernando Galán. Por el contrario, el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, lanzó un duro mensaje contra ella: “Se pensaba venía a dar testimonio de su rescate y regreso a la vida, gracias al Ejército y al gobierno Uribe. Pero no. Vino a declarar su apoyo a Petro y a darles una mano a sus verdugos de las Farc”, apuntó Macías.



Algunos, entre los que me encuentro, nos estamos preguntando por qué una mujer con semejante talante, preparación y claridad sobre la urgencia de una reconciliación nacional no está en la carta de los precandidatos a la presidencia de Colombia. Lo primero que hay que decir es que no es cierto que ella represente la posición y propuestas de Petro. Lo dijo claramente en Blu Radio: “Es un error querer señalar y acusar a ciertas partes de la población colombiana, como los empresarios. En Colombia hay progreso porque hay industria, porque hay libertad de empresa. Ahí tiene que haber una reflexión y se tiene que matizar. No salimos de la fractura social, si no es de la mano de los empresarios… En este momento lo que necesitamos no es echarnos la culpa los unos a los otros, y desescalar la violencia. Todo lo que sea incendiario, en este momento, para mí es complicado de explicar”, dijo. Ella no solo agradeció al Ejército su liberación, sino que evitó tomar partido, lo cual iría en contra de su discurso. Si ella tomara partido hacia la izquierda o la derecha, estaría siendo contradictoria.



Ingrid, por el contrario, dijo que apoyará a quien presente un proyecto de país que una a los colombianos. ¿Quién de los actuales candidatos cumple ese perfil? No lo veo. En cambio, pienso que esta mujer —con amplia trayectoria en la cosa pública— que antes de su secuestro tuvo una carrera brillante en el Congreso y dio una batalla a muerte contra la corrupción, hoy, con lo vivido, no solo tiene un espíritu fortalecido como lo acaba de demostrar, sino que además tiene todas las piezas del rompecabezas para lograr una reconciliación en un país fracturado. Esta debe ser la prioridad del próximo gobernante, pero para poder lograrlo debe tener unas condiciones que ella reúne mejor que cualquiera. Ella sabe lo que es el sufrimiento de las víctimas de la violencia; ella conoce las entrañas de la subversión; ella sabe que ocurre con la mentalidad de nosotros los colombianos, que apasionadamente tomamos partido sin lugar a escuchar otras voces; ella conoce lo que es ser mujer en la política y en una sociedad que acusa, como la hemos acusado a ella, dándole los peores calificativos; quiso demandar al Estado, pero no ha robado al Estado como muchos de los que tienen hoy títulos de poder o aspiran a ellos; tiene una vida privada como la de miles de matrimonios venidos a menos entre nuestros políticos, pero a ellos nadie les dice nada porque son hombres.



Su voz, como ella lo dijo, es la de los que convocan a la grandeza y a la generosidad, a los que creemos que el fin no justifica los medios, a los que sabemos que, como lo ha dicho mil veces el pueblo judío después de su holocausto, la verdad hay que sacarla a flote y gritarla a los cuatro vientos para que tanto dolor no se repita y, como lo expresó Francisco de Roux, su dolor es el que debemos llevar todos y todas en este país.



Sé que en este momento muchos con sus silencios y sus palabras están pidiendo venganza para sus enemigos y siguen viendo a esta gran mujer como una bruja engreída y voluntariosa. Quienes miran las cosas de esta manera son el ejemplo claro de por qué la reconciliación no ha sido posible. El perdón necesita personas que hayan reflexionado mucho sobre el país para poder decir lo que dijo Ingrid en un encuentro tan vital como el de esta semana. Ojalá ella fuera la precandidata que el país necesita. Hago un llamado para pensarlo. Sería una gran oportunidad para Colombia.



SONIA GÓMEZ GÓMEZ