Fico-Hernández, el duelo final

De lo peor que pudo habernos pasado a los colombianos es tener que decidir entre dos extremos para la Presidencia. Es lo que menos le conviene a la paz y a la democracia; es lo que genera descontento por todos los lados, porque más del 60 por ciento que no estamos con Petro (la intención de voto por él en las últimas encuestas no parece llegar al 40 por ciento) no queremos por ningún motivo la incertidumbre de caer en manos de otro dictador de izquierda, resentido y populista. Pero, al mismo tiempo, muchos de quienes no están con él andan confundidos ante la campaña sucia que ha afectado a los demás opcionados. De lo que sí estamos seguros es de que con la democracia no se juega y que la opción que queda es elegir a quien mejor representa nuestros deseos de país, así ninguno de los candidatos llene totalmente nuestras expectativas.



En el abanico ya solo quedan Fico, Hernández y Petro. Del segundo, que remonta en las tres últimas encuestas, me gusta su independencia de los partidos tradicionales y su postura radical contra la corrupción, a la que le ha declarado la guerra frontal desde sus primeras salidas como candidato. Ante todo es bueno que su perfil sea de centro y que plantee nuevas salidas a los problemas de siempre. Una de sus fortalezas es su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, para casi todos desconocida porque no pertenece a la clase política. Consulté por ella a un hombre recto y vertical, que la conoce bien desde el Minuto de Dios y me dijo: “Ella cree firmemente en la democracia, no milita en ningún partido y no hace alianzas; tiene una amplia formación y experiencia profesional, y como persona es una líder que siempre está en primera línea, mostrando caminos y enseñando con su ejemplo como se hacen bien las cosas”.

De Fico, a quien vengo siguiendo profesionalmente desde su paso por el Concejo de Medellín, puedo decir que, además de ser en lo profesional un hombre recto, decidido y frontal, conozco bien sus ancestros maternos y estoy segura de que lleva en su sangre lo mejor de ellos: el respeto, la decencia, la honestidad, el sentido social y el compromiso con las causas de beneficio común. La suya es una estirpe de hombres y mujeres próceres de la patria. Esos genes maternos vienen de Marinilla, la llamada Esparta colombiana. Quisiera que fuera menos conservador en posturas como el aborto y los derechos de las mujeres; ojalá sus alianzas sepan exigirle una mirada más liberal frente a este y muchos temas más, en los que Colombia necesita posiciones firmes y de avanzada.



Este duelo Fico-Hernández pienso que será el meollo de la primera vuelta. Porque en cuanto a Petro, creo que ya llegó al tope y que ante la incertidumbre que genera las alianzas favorecerán a sus opositores. Yo no me le apunto porque tiene odio por dentro y genera odios. Es revanchista y lo que se hace con ese sentimiento allí clavado nunca podrá ser positivo. ¿Es sana la semilla llamada Petro? ¿Tiene una trayectoria limpia? ¿Vale la pena el riesgo?



Colombia ha estado mal gobernada. Sus problemas más graves siguen ahí rampantes: corrupción, inequidad, politización de la justicia, Congreso pésimamente conformado, injusta pirámide pensional donde los que más tienen siguen llevándose la mejor tajada al jubilarse y violencia sin límites. Si creyera que Petro va a solucionar todo esto, hasta votaría por él, pero definitivamente no creo en sus capacidades para gobernar y estoy convencida de que el tal llamado gobierno del pueblo oprime al pueblo y lo empobrece más, mientras destruye la economía. Basta con mirar la historia.



Necesitamos un Presidente que ame realmente a su país, que no odie, que sane heridas.Ingrid, desafortunadamente, cometió muchos errores; lo único bueno para ella y para todos es que acaba de unirse a Hernández. ¿Le está dando la vida una nueva oportunidad? Necesitamos sentir y ver en los ojos de los y las candidatas una mirada limpia, directa, no evasiva como la de Fajardo, no turbia como la de Petro.



Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández: he ahí el dilema. Que Dios ilumine a los colombianos. Tengo fe en que así será.

SONIA GÓMEZ GÓMEZ

