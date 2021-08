EPM no se vende, se afianza

Hace 66 años, un 6 de agosto nació en Medellín una empresa totalmente pública y autónoma que ha demostrado ante el mundo que lo público puede ser eficiente y motivo de orgullo. En el año 2012 hice una investigación sobre las claves de su éxito y sus amenazas a futuro. Quedó claro que había que respetar su independencia (fundamental en su éxito) y protegerla de su principal amenaza: la politiquería.

Dicho y hecho. Los antiguos empleados, que llevan en su sangre el ADN EPM, alertan sobre el grado de politización al que está llegando la empresa y piden a toda la ciudadanía levantar su voz por ella. La clase política nacional ha aprovechado la crisis generada por Hidroituango para llegar a todos los niveles de la misma, restando rigor a las contrataciones y, por lo tanto, a las exigencias de idoneidad, que habían sido sagradas en la empresa. Denuncian que se han creado nuevos cargos macrocéfalos en ella, como la Vicepresidencia de la Cadena de Suministros.



De otro lado, en una propuesta que suena a chantaje, el gobernador (e) Luis Fernando Suárez ha propuesto que se paguen las deudas y perjuicios a la Sociedad Hidroituango con participación de la Gobernación en la empresa. No rotundo debe ser la respuesta del alcalde, del Concejo, de todos los ciudadanos. El no inicial que ha dado la Junta de EPM a tal pretensión –con el alcalde Daniel Quintero a la cabeza– nos da alguna tranquilidad, pero sabemos que las amenazas continúan, y, de hecho, ya llegó otra declaración que también suena a chantaje por parte de la Gobernación: a partir de este jueves 5 de agosto, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango avanzará en la instalación del tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Medellín para reclamarle a EPM incumplimientos en al menos tres hitos constructivos de la futura central.



EPM no puede dar el brazo a torcer. Si hoy EPM está amenazada en su autonomía y rigor, siendo de Medellín solamente, ¿qué tal sería si cayera en manos de los intereses políticos de todas las fuerzas políticas que se mueven en el departamento y en el país? Sería otra tragedia nacional.



El Sindicato de Profesionales de EPM y UNE, Sinpro, ha denunciado la politización de la empresa y, en reciente columna en El Colombiano, la presidenta del mismo, Olga Lucía Arango, dijo que está en uno de sus peores momento de institucionalidad: “Ahora más que nunca es fundamental que EPM siga siendo autónoma, 100 por ciento pública y libre de politiquería... Que no se nos olvide que, hasta ahora, EPM ha sido la excepción de las empresas de servicios públicos que por malos manejos han desaparecido o han sido privatizadas. Es deber de todos los ciudadanos de Medellín defender hoy el patrimonio público que tanto nos ha dado…”.



En el primer semestre del 2021, EPM matriz alcanzó ingresos por $ 5,6 billones, con un crecimiento del 14 por ciento en relación con 2020, y un Ebitda de $ 2,3 billones, con un crecimiento del 37 por ciento con respecto al mismo período de 2020. A junio, la empresa había pagado a Medellín $ 912.000 millones del total a transferir por 1,4 billones durante este año. El Grupo EPM reportó ingresos por $ 11,7 billones en el mismo período, e inversiones por $ 1,7 billones. EPM está dando todo para llevarle excelentes servicios a los habitantes del Caribe colombiano, aplicando sus buenas prácticas, y tengamos fe en que lo logrará.



Hidroituango ha dado la buena noticia de que estará empezando operaciones con dos unidades en el 2022 y dos más en 2023, lo cual conviene al país porque de esta empresa depende la seguridad energética de Colombia. ¿A quién le interesa que este megaproyecto no salga adelante? ¿Por qué los noticieros nacionales antepusieron a esta buena noticia de los últimos días el refrito de los sobrecostos de la obra, tema sabido y repetido? Hay que ayudar, no destruir. EPM no es una enemiga del país, no es una empresa corrupta y si se cometieron errores en Hidroituango, no fueron motivados por corruptelas, negociados o algo semejante. Se han denunciado errores humanos, no estafas al departamento o a la nación. La forma como el gobernador de entonces presentó la situación fue nefasta para la imagen de EPM y esto le ha hecho mucho daño.



Pero no debemos olvidar que EPM es Colombia y que cuidarla es una urgencia para el desarrollo y estabilidad del país.

SONIA GÓMEZ GÓMEZ