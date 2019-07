El indígena nutabe lloró…

… Y que llore la humanidad toda ante las catástrofes anunciadas y no atendidas: cerca de 250 especialistas consultados por la ONU ratificaron recientemente lo que ya sabemos: la temperatura del planeta irá aumentando hasta hacerlo inviable, debido a la contaminación, la desertificación, el aumento poblacional... Desde Nairobi, este nuevo SOS de Naciones Unidas en el Sexto Encuentro Ambiental Mundial reafirmó también que para 2050 la resistencia a los antibióticos será devastadora para la vida humana. En el informe se indica que la destrucción de la Tierra es inminente, y entre más contaminación, más población y falta de conciencia ambiental, las predicciones incluso podrían adelantarse.

Lo que no dijeron los sabios es que la principal catástrofe del mundo hoy en lo que a supervivencia se refiere está instalada en la mente de los líderes de las más grandes potencias del mundo que, además de jugar a la muerte y la desgracia de los seres humanos atizando guerras y destruyendo las esperanzas de los más débiles, hacen añicos los pactos internacionales que podrían ayudar a salvar el planeta. Recordemos cómo Donald Trump en 2017 anunció el retiro de EE. UU. (que junto a China produce el 40 % de emisiones de dióxido de carbono del mundo) del histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático firmado por 195 países. Entonces la Unión Europea declaró: “Es un día triste para la comunidad global”. Yo me pregunto: ¿cuando los norteamericanos eligen un gobernante tienen idea de la responsabilidad que tienen ante el futuro del mundo?



Uno de los temas más ignorados es el crecimiento de la población en los países menos desarrollados que aportarán el 80 % de los nacimientos de aquí al 2050. Pero escuchemos el mensaje del líder ruso Vladimir Putin en una gran parada militar, en el que denunció que se está lavando el cerebro a los jóvenes para reducir la población utilizando falsos argumentos y promoviendo la homosexualidad y la destrucción de la familia tradicional… la que se reproduce: “… exigimos que se dé marcha atrás con este plan monstruoso… América Latina y Europa si no ponen fin a sus planes se enfrentarán a la ira de Dios y a la mía…”, dice. ¿Será que Putin no ha escuchado a los jóvenes que allí en Rusia, en Colombia y en todo el mundo no quieren parir más hijos para las guerras que líderes como él promueven? Apoyo a esa generación NO hijos. Hay que reducir más aún la población mundial así se envejezca, hasta que se llegue a un punto de equilibrio. Lo que se viene son escenarios de coyuntura, de sed, de hambre, de guerras.

Nuestros gobernantes parecen estar de espaldas a la catástrofe ambiental de nuestro territorio y del mundo y respaldan iniciativas como el fracking para llenar los bolsillos de las multinacionales

Lo peor de todo esto es que la tragedia está instalada en los medios de comunicación y en nuestras mentes. No estamos haciendo los suficientes esfuerzos para promover conductas sostenibles. Solo ponemos el énfasis en los escenarios negativos y nos hace falta una mirada más propositiva. Analicemos, por ejemplo, el caso de Hidroituango y EPM: parece que hubiera una consigna para hablar mal de una empresa que ha sido responsable con el medio ambiente en toda su historia. ¿Quién, en cambio, reportó como primicia las palabras del indígena líder de la comunidad nutabe de Oro Bajo cuando informó a la prensa hace pocos días que había llegado a un acuerdo histórico con EPM para implementar 26 proyectos de diversa índole, muchos de ellos de carácter ambiental? “Lloré de alegría –dijo– por el acuerdo que logramos con EPM de entregarnos 500 hectáreas de tierras estructuradas al cabildo, después de una consulta que se hizo en medio de la contingencia de Hidroituango…”. Esta es una noticia histórica, es un hito en el corazón de un período difícil para EPM. Pero… tampoco se ha dicho lo suficiente sobre sus anuncios de energía solar para las pymes y para los hogares y sobre su operación carbono neutral a 2025 que acaba de anunciar el gerente.



Muchas cosas más, ambientalmente sostenibles, tenemos que apoyar y divulgar, como ejemplo de lo que sí se puede. Cornare, que ha sido la Corporación Autónoma Regional mejor calificada por 5 años y que agrupa a 23 municipios del oriente antioqueño, ideó el programa Banco2, que hoy apoya económicamente a 6.800 familias en el país para que se queden en su territorio y lo cuiden. ¿Cómo hemos apoyado este pequeño gran milagro los medios de comunicación? Javier Valencia, subdirector general de la empresa, dice, con orgullo, que esta iniciativa ha llegado ya a otros países. ¿Qué tanto se ha divulgado?



Lo absurdo en medio de todos estos esfuerzos locales es –volviendo a los líderes– que nuestros gobernantes parecen estar de espaldas a la catástrofe ambiental de nuestro territorio y del mundo y respaldan iniciativas como el fracking para llenar los bolsillos de las multinacionales y acabar con lo que queda de nuestro territorio. La minería ilegal unida al fracking acabarán con lo que queda de nuestros suelos. Pongámonos de pie contra esta práctica. No se trata de un juego.