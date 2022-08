Duque: ¿es posible un balance objetivo?

Cuando terminó la guachafita en la instalación del Congreso e Iván Duque se retiró después de hacer su balance presidencial, pensé que le hizo falta una página final, a manera de resumen ejecutivo, donde les dijera a los colombianos en cifras: “esto entrego al nuevo presidente Gustavo Petro y en cuatro años hablamos sobre los mismos indicadores, los mismos rubros y líneas estratégicas”. Porque la verdad, entre aplausos y abucheos, como siempre, el gran público se quedó con las rechiflas, con lo que quiso oír según su línea ideológica, con lo que destacaron los medios de comunicación vergonzosamente polarizados.



El Presidente no solo no tuvo buena prensa de afuera hacia adentro sino, lo que es peor, de adentro hacia afuera. “Muy mal comunicador Duque, no obedece a los hechos su mala imagen”, dice un empresario antioqueño.



¿Cómo hacer un balance de un gobierno donde una pandemia nunca antes vista y que lo tocó todo, lo revolcó todo, lo cambió todo, ocupó la mayor parte del esfuerzo del gobierno por sacar a flote a los ciudadanos y a la vez a la economía? Por fortuna, para el presidente Duque y para Colombia, frente a este, el más urgente de los asuntos que enfrentó, el reconocimiento por el manejo de la pandemia y de la economía fue y es internacional. Este solo hecho bastaría para decir que él y su equipo no se rajaron como sugieren algunas encuestas. Son realidades objetivas.



Pero, pasando a otros campos, preguntémonos: ¿Cómo hacer un objetivo análisis de un país que Duque recibió totalmente dividido ante un proceso de paz que terminó llevando al Congreso a quienes combatieron a fuego y sangre el establecimiento? ¿Era posible pedirle que borrara de alguna manera esas profundas diferencias y posturas frente a un mismo asunto? La verdad: imposible.



Yo pregunto sobre este asunto a dos personas jóvenes, profesionales, comprometidas, y sus respuestas desnudan la imposibilidad de consensos: “recibió un país sin institucionalidad generado por un proceso llamado de paz que creó dos justicias, una de ellas, la JEP, que ni siquiera coinciden en criterios y lidió con mesura y diplomacia esta realidad”, dice una de ellas, ubicada en la orilla derecha. “Engañó diciendo que hacía muchas cosas por la paz y lo que puso fueron obstáculos”, afirma la otra, ubicada en la línea izquierda. Dos miradas, una misma gestión. Sobre el tema quizás al final del gobierno Petro sepamos, de alguna manera, quién tenía la razón. O quizás sea como afirma una mujer madura y curtida en la vida profesional: “Duque es un gerente a toda prueba y no un presidente para lidiar un país lleno de odios. Hizo más de lo que se podía”.



Estoy de acuerdo: un presidente con otro perfil más beligerante y menos diplomático y sereno hubiera dejado este país más dividido aún. Creo que fue un buen torero en medio de una crítica feroz. Salvó a Hidroituango, literalmente, y dejó hitos en vivienda de interés social e infraestructura.

¿En qué podemos decir objetivamente que se rajó? En muchas cosas: la corrupción acaba con el país, lo desmoraliza, lo desangra. ¿Fue tolerante? “Sí lo fue –dice un joven administrador de empresas–, se hizo de la vista gorda con los ladrones de su partido”. Cuando paso por ciertos escenarios y veo a ladrones de cuello blanco brindando con champaña, pienso en los miles de pobres miserables en las cárceles porque vendieron un porro y creo que este joven crítico tiene toda la razón. ¿Qué hizo Duque de fondo contra estas dos tragedias: la crisis de la justicia y la corrupción? Ni él ni sus antecesores hicieron nada. ¿Lo hará Petro? Si lo logra, toda esta angustia que vive el país habrá valido la pena.



También se rajó Duque en otro tema de urgencia –se rajó él y sobre todo su vicepresidenta–, la violencia contra los niños y las mujeres. El escenario no puede ser peor, ¿hará cambios de fondo Petro? La historia no ha demostrado que la izquierda sea aliada de los derechos de los más vulnerables. Eso es mentira. El pueblo termina comiendo de lo que sabemos y las mujeres aún más. Amanecerá y veremos. Ojalá este nuevo gobierno haga la diferencia.



Se rajó también Duque en la política antidrogas. Las mismas estrategias y pésimos resultados: erradicadores manuales que se convierten en carne de cañón, más campesinos arruinados en medio de promesas de sustitución de cultivos, persecución a consumidores y vendedores de esquina. Se necesita otra mirada totalmente distinta. ¿La tendrá Petro? Ojalá que así sea. Llevamos décadas perdidas.



En síntesis, Duque no es el pésimo presidente que dicen sus detractores, capoteó como todo un gerente y un buen diplomático escenarios de incertidumbre y acertó en asuntos claves. Tampoco es el excelente hombre de Estado que dicen sus amigos, porque en asuntos de fondo el país es el mismo. La informalidad, la crisis pensional, la delincuencia, aterran. Queda rogar al nuevo gobierno que no destruya la economía fortalecida que recibe. Sin empresa privada fuerte y protegida no hay empleo, sin inversión no hay progreso y con ataques a la democracia solo quedaría tierra arrasada y más hambre y miseria.

SONIA GÓMEZ GÓMEZ

