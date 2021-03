Día de la Mujer o fuegos fatuos

A mí, eso del Día de la Mujer, este 8 de marzo, me suena a fuegos fatuos, a flor de un día, a palabras huecas. A tilín tilín, sin paletas.

ONU Mujeres anunció que el tema para este día será ‘Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo del covid-19’. ¿Eso en qué se traduce? En nada, si no hay hechos concretos que cambien las cosas. El mundo entero sabe la cuota de esfuerzo, sudor, lágrimas y muerte que ha significado para mujeres empleadas en el sector salud la lucha para atender y sacar adelante a los enfermos del covid. Según estadísticas en Colombia, a diciembre de 2020, dentro del personal de salud infectado por el virus uno de cada tres casos se dio en auxiliares de enfermería (33 %) y el 11,4 %, en profesionales de enfermería.



Si al menos se hubiera dedicado este día para resaltar, condecorar, recompensar económicamente a estas mujeres. Si se las hubiera declaro protagonistas del Día de la Mujer y se les cedieran los micrófonos para mostrar la magnitud de su sacrificio y presentar su visión sobre la pandemia y su manejo. Pero no; en el mejor de los casos, solo palmaditas en el hombro.



Esta pandemia ha mostrado la carga desproporcionada de todos los males de la sociedad sobre los hombros de la mujer. Pero también ha sido noticia que los países más asertivos en decisiones frente al covid están en cabeza de mujeres: Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelanda y Eslovaquia. Se ha demostrado que las mujeres aportan perspectivas y habilidades especiales para enfrentar situaciones críticas.



El covid, unido al Día de la Mujer, ojalá fuera motivo de reflexión en la academia, en el Gobierno y en el género femenino. Con más mujeres en los espacios donde se han tomado las decisiones sobre este virus, otra hubiera sido nuestra suerte y más protegidas hubiéramos estado frente a tantas consecuencias negativas que han caído sobre el sexo femenino. Pero cómo, si tres cuartas partes de los escaños parlamentarios están en manos de los hombres... cómo, si una mujer con una brillante carrera política solo recibe trancones mientras se elige para cargos de mando a hombres sin preparación que destruyen logros de muchas generaciones, como está ocurriendo en Medellín con EPM y sus enemigos desde la Alcaldía que, incluso, han negado el papel del empresariado en la consolidación de empresas paisas de talla mundial.



Una vez más el llamado, esta vez desde el dolor del covid y su impacto sobre las mujeres, para que reaccionemos en esta una nueva celebración del 8 de marzo y tomemos la decisión de apoyarnos como género en todas las instancias, para alcanzar los cargos de primera línea en el sector privado y en el público. Solo así lograremos un cambio sistémico y duradero.



Para el 8 de marzo Colombia necesita menos besos y payasadas inocuas y más hechos que ayuden a extender la cultura de la equidad. Las nuevas generaciones poco o nada saben sobre lo que ha sido la lucha por nuestros derechos; la educación con enfoque de género ha sido estigmatizada; las organizaciones de mujeres no reciben el apoyo para una labor que es transformadora y pacifista. Ojalá este gobierno, en lo que le queda, pueda marcar la diferencia. Es todo un reto para la Vicepresidencia, por primera vez en manos de una mujer que sí conoce las dificultades de llegar al poder y sostenerse. Ojalá para las mujeres, en la línea más débil del trabajo en salud, haya reivindicaciones importantes.



Sonia Gómez Gómez