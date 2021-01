Cuando las voluntades se unen…

… Se produce el milagro. Decía en mi anterior columna que todo es posible con persistencia y compromiso. Hoy lo ratifico con varios acontecimientos. Uno nacional: La Anla –Autoridad Nacional de Licencias Ambientales– archivó definitivamente la solicitud presentada por la compañía árabe Minesa para la explotación de minas de oro ubicadas en el páramo de Santurbán. Este es el resultado del esfuerzo de la comunidad unida por medio de un comité cívico que lleva 10 años defendiendo este, que es uno de los ecosistemas más importantes del país. Por supuesto, hay que reconocer que el Estado con este fallo va por buen camino frente a un clamor nacional, pero hay que llegar hasta el final: este proyecto debe suspenderse de manera definitiva y creo que el Gobierno no va a equivocarse en esto

El otro acontecimiento –este internacional– que ha generado optimismo en todos los escenarios ha sido la derrota del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien salió por la puerta trasera gracias a la voluntad popular que se manifestó en las urnas. Allí fue necesaria también la unión de voluntades frente a una maquinaria poderosa, capaz hasta de poner en duda la democracia de esta nación. El movimiento femenino, que rechazó este personaje desde el comienzo y que sacó a la luz su machismo e irrespeto contra la mujer, tuvo mucho que ver en su descalabro. Una vez más levantamos las mujeres la voz por los derechos humanos fundamentales, pese a todas las arremetidas de las ultraderechas.



Con Trump quedó claro la urgencia de forjar en nuestros países democracias fuertes, con una opinión pública bien informada. Es increíble que una figura tan hostil hubiera sido nombrada para el primer cargo de la nación y ese error lo pagó el país con los muertos del covid, el llanto de los niños separados de sus padres de manera infame en las fronteras, las medidas arbitrarias que atentan contra el medioambiente y tantas otras increíbles decisiones. Yo diría que lo único positivo de su mandato fue el haber dejado en evidencia el peligro de regímenes totalitarios que están tratando de tomarse el mundo, como es el caso de China. Europa está en alerta y la gran Angela Merkel ha dicho que no se debe negociar con dictaduras que reprimen libertades. América Latina no ha comprendido la gravedad del asunto y sigue vendiendo sus riquezas a quienes no respetan los derechos humanos. ¿A qué intereses estamos entregando lo mejor de lo nuestro?



En Colombia debemos estar alertas y unir voluntades en contra de representantes de las extremas derechas e izquierdas que pretenden alzarse con el poder. Ya hay componendas para subir a la presidencia a personajes que no tienen una limpia ni clara trayectoria, a jóvenes completamente crudos que han salido de las alcaldías de Medellín con muy buena prensa, pero que en realidad no marcaron la diferencia… o gobernadores o alcaldes que, como el actual, parecen enemigos de la ciudad y su gente… una ciudad que ha forjado grandes empresas como EPM, así pretendan descalificarla totalmente por los hechos de Hidroituango.



Ojo mujeres: aquí nos montan ante nuestras narices a pequeños reyecitos en el poder, sin méritos ni trayectoria, mientras le ponen trancas a grandes mujeres, bien preparadas y con una excelente hoja de vida en lo privado y en lo público. ¿Por qué permitimos eso? ¿Por qué no nos unimos de una vez para tener a una mujer como la Merkel en Colombia? ¿Por qué los partidos que se dicen defensores de la democracia no le apuestan a una de ellas? Mujeres, unamos voluntades para que esta vez se haga la diferencia.



Sonia Gómez Gómez