Cómo no ser idiotas útiles

¿Por qué creerle? ¿Qué intereses tiene? ¿A qué grupo económico pertenece? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Qué interrogantes despierta su postura? ¿Hay en sus opiniones un interés genuino por el bien común? Preguntas elementales que la opinión pública debe hacerse ante la polarización noticiosa y de las redes sociales en la Colombia de hoy.

Para nadie es un secreto que los medios de comunicación y sus periodistas están comprometidos con los dueños de dichos canales de expresión. Todos debemos saber que hay gobernantes que compran conciencias repartiendo prebendas y pautas publicitarias que luego cobran pidiendo apoyos. Todos conocemos que las redes sociales se han convertido en un instrumento de poder político de alcances incalculables. No sin razón cada vez son más quienes huyen de los noticieros porque perturban la poca salud mental que nos queda. Pero, a su vez, cada vez somos más las personas que estamos convencidas de la urgencia de estar bien informadas para poder asumir posturas en las que no terminemos convirtiéndonos en idiotas útiles de intereses non sancto.



En este entramado me preocupa la juventud colombiana que se nutre solo de redes sociales, que no conoce la historia de su país, que no tiene raíces intelectuales sólidas porque no ha bebido en las fuentes de los registros históricos… que no sabe lo miserable de una guerra, lo fatídico de una ideología extrema, lo triste de perder la democracia por andar buscando falsos defensores del pueblo.



Me impactaron y replico las declaraciones del papa Francisco, que recientemente circularon por las redes. Dice él: “Un aspecto fundamental para proteger a los pobres es la forma en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usándolos al servicio de otros intereses políticos. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso fíjense en el siglo pasado en qué terminaron las ideologías, en dictaduras siempre. No piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo, o como decía aquel agudo crítico de la ideología cuando le decían ‘pero este quiere hacer cosas por el pueblo’, y este respondía: ‘sí, sí, sí, todo por el pueblo, pero nada con el pueblo’ ”.



Sus palabras me recordaron a una anciana que me observaba cuando yo miraba con admiración la belleza de las estaciones del Metro de Moscú. De forma extraña, ella se me acercó y me dijo: “No te gustaría tanto todo esto si supieras cuántos muertos del pueblo fueron necesarios para hacer esta obra”.



En casa y en las calles no hay que callar a los jóvenes cuando protestan. Tienen miles de razones para hacerlo: la corrupción de este país no tiene límite, la indolencia de los

congresistas subiéndose el sueldo a sus anchas, las pensiones multimillonarias de una élite que vive de nuestros impuestos, mientras se le niega una pensión a un hombre del campo; la politiquería de la justicia que cae con todo su peso sobre los que no tienen con qué pagar su libertad, mientras los ladrones de cuello blanco se pasean por las calles de la gran ciudad y no hay fallo posible que los condene ni les haga pagar sus deudas.



¿Quién va a negar a los muchachos que esto hay que cambiarlo? Pero en lo que no pueden equivocarse sus padres, o maestros, o los medios de comunicación, es en mostrarles opciones justas, equitativas y no violentas para presionar a los gobiernos a hacer reformas de fondo en favor de la equidad. Es preciso que ellos conozcan todas las caras de la moneda, para que no terminen, como dice el papa, siendo víctimas de ideologías que terminan en convertirlos en carne de cañón.



Colombia necesita cambios, pero ellos no se hacen fusilando estudiantes o asesinando policías. Los cambios vienen de una sociedad que ame la no violencia, que conozca las causas de los profundos problemas que tenemos, que abra su mente al respeto por las diferencias y que estudie la historia para no repetir sus tragedias. El país está en campaña. Razón de más para no caer en la trampa.



Sonia Gómez