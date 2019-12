¡Qué vulnerables somos!

Muere Sergio Ignacio Soto a sus 61 años, en un accidente absurdo en Cartagena; un hombre con los más altos calificativos como ser humano, como ciudadano, como líder empresarial y dirigente gremial. Llovía en la tarde gris de su entierro en Medellín y en el alma colectiva de un país que recibió el fruto de su trabajo honrado. ¡Cuánta fragilidad en los seres que habitamos esta tierra! ¡Cuánta necesidad de vivir al día, en eterno presente! Cuán importante vivir nuestra existencia con propósitos y con las manos llenas de bien —como él lo hizo— para que nuestras despedidas sean menos dolorosas para nuestros seres queridos y nuestros colectivos humanos.

Importante reflexión de vida para un 30 de diciembre. ¿Qué ocurre en nuestra alma y en el alma del país y del mundo? Si es el bien el camino y debiera ser el destino, ¿por qué muchos prefieren no leer los diarios ni ver los noticieros porque son la radiografía del lado oscuro que parece crecer y nos amenaza? ¿Por qué no bajan los homicidios en ciudades como Medellín, Colombia, ciudad supuestamente en vías de transformación? ¿Será porque como individuos y como colectivo seguimos sin rumbo y sin hacer nuestra tarea teniendo como norte el bien colectivo y solo pensando en nuestro bienestar, poder y egolatría? Fenalco Antioquia despidió a su líder, Sergio Soto, con estas palabras: “Optimista, entusiasta, íntegro, comprometido, honesto, tenaz…”. ¿De cuántos de los líderes que hoy nos gobiernan se podría hablar de esta manera? ¿Cuántos que hoy militan en los partidos y persiguen los más altos cargos de elección popular están pensando en transformar un país y no en llenar sus faltriqueras y en recibir honores?



No se ven… no se cuentan en los dedos de una mano. Y en esta democracia tan imperfecta, tan asediada por el dinero fácil y la corrupción y por la falta de formación y liderazgo, cuán frágiles somos y cuán vulnerables de caer en manos de gobernantes que destruyen lo poco que se ha logrado construir y que no tienen siquiera una sola de las cualidades de un líder como este que acaba de morir a mala hora. Nos queda entonces a cada uno hacer muy bien nuestra tarea y exigir, con mirada crítica, que aquellos elegidos que este primero de enero inician al frente de nuestras ciudades su tarea de alcaldes sean respetuosos de sus ciudadanos, de su historia, de sus pedidos y necesidades. Que no inicien obras faraónicas a su capricho, alejadas de las necesidades de los más pobres y vulnerables.



Enorme tarea la que tenemos los medios de comunicación comprometidos políticamente, superficiales, mediáticos, aliados con los poderosos. Parece que no nos damos cuenta de que el país se nos va de las manos en todo sentido, que los dineros de los países más poderosos están comprando nuestros recursos, nuestras mejores tierras, nuestras aguas, nuestros bosques, nuestra energía (¿quedará Isagén en manos de los chinos?), que el ‘fracking’ nos amenaza y nuestras tierras siguen siendo arrasadas en busca del oro, como hace 400 años, y los alcaldes entregan estos recursos al menos postor, que años más tarde solo devolverá tierra arrasada.



No nos damos cuenta de que hay que defender la democracia en Estados Unidos, donde el que gobierna cree que las mujeres somos trapo de cocina; en China, donde hay batallas de ciudadanos afligidos por las libertades cada vez más perdidas; en Rusia, donde el legado democrático de Gorbachov se resquebraja y vuelven las sombras. En todos los continentes hay pobreza y hambre y niños que son hijos de la violencia y mujeres a las que se les niega el derecho de ser dueñas de su destino y de su vientre y se las obliga a tener hijos que no desean porque las religiones opresoras así lo mandan. Tenemos que levantar la voz por tanta injusticia. Tenemos que vivir deliberadamente, dando lo mejor de cada quien para que tanto absurdo sea menos posible entre nosotros. Me gustaron las palabras de la reelegida directora de ‘El Colombiano’, Martha Ortiz Gómez, cuando en una entrevista en ese mismo diario habló de abrir más la mente y de un periodismo “analítico y de soluciones”.



En síntesis, como reflexión de fin de año y ante la triste ausencia de líderes que nos dejan en su mejor momento, pensemos en nuestra fragilidad, en nuestro paso rápido por este mundo, y vivamos un eterno presente alimentado por nuestro empeño en un mundo mejor para nosotros y todos los seres que habitan nuestra tierra. Hagamos nuestra tarea bien hecha en este 2020, como nos enseñó este hombre que acaba de partir de entre nosotros. Un feliz año para todos y todas.