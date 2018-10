Colombia, mejor sin plásticos

El mundo enfrenta momentos decisivos en materia medioambiental. Por supuesto, el cambio climático con todas sus graves consecuencias sobre los ecosistemas se ubica como uno de los asuntos prioritarios. Sin embargo, y de manera silenciosa, existe otro tema que ha terminado por convertirse en uno de los asuntos más urgentes que hoy enfrenta la humanidad: la contaminación por plásticos.

Alrededor de 8,3 mil millones de toneladas de plástico se han producido desde 1950, pero solo alrededor del 9 % de ese total se ha reciclado. Del enorme 91 % faltante, el 12 % se ha quemado y un 79 % restante ha terminado en vertederos o ecosistemas naturales. Se estima que hasta 12,7 millones de toneladas de desechos de plástico ingresaron a los océanos en 2010. Para entender la magnitud de la cifra, es como si un camión lleno de plástico fuera depositado en los mares cada 60 segundos.



En este contexto, las especies marinas están siendo altamente afectadas. Estudios indican que 9 de 10 aves marinas, 1 de cada 3 tortugas marinas y más de la mitad de ballenas y delfines ya han ingerido plástico.



El problema del plástico se ha instalado incluso ahí donde parecía imposible: una reciente investigación de Greenpeace reveló la presencia de microplásticos en las aguas de la Antártica, lo que indica que ya no hay un espacio sin la presencia del material en el planeta.



Considerando que el 80 % del plástico que contamina los océanos proviene de fuentes terrestres, los ríos juegan un papel fundamental en el transporte de estos residuos. Tristemente, un informe publicado en la prestigiosa revista Nature presentó una lista con los 20 afluentes más contaminantes del mundo, y ahí nuestro río Magdalena ocupa un preocupante puesto 15 debido a sus altos niveles polución plástica.



Cada colombiano consume alrededor de 24 kilos de plástico al año, el doble que un argentino o un chileno. Y el triple que un brasileño. Con estas cifras, se estima que cada ciudadano habrá generado casi dos toneladas de residuos plásticos al final de sus 75 años de expectativa de vida.



Lo más preocupante es que el 56 % del plástico que consumimos los colombianos es de un solo uso, es decir, apenas los utilizamos unos minutos o hasta unos segundos y luego los desechamos. Estamos rodeados de ellos: empaques, pitillos, vasos y cubiertos desechables y botellas, entre otros. El ejemplo de los pitillos sirve para ilustrar bien el problema: un minuto toma en fabricarlos, los tenemos 15 minutos en nuestro poder y demoran 200 años en descomponerse. ¡Mil millones de pitillos se usan cada día en el mundo!



Ante esta grave situación, Greenpeace ha decidido iniciar una campaña para poner freno a este verdadero tsunami de plástico que nos está ahogando.



Así estamos invitando a los colombianos para que exijan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que cumpla la política nacional de residuos e incluya la eliminación de plásticos de uso único.



Pero se trata de una campaña ambiciosa que va más allá de esta petición específica. También queremos que las empresas se pongan a la altura del desafío y, repitiendo lo que distintas compañías están haciendo a nivel internacional, reduzcan de manera significativa su distribución de plásticos.



Por supuesto, el esfuerzo no estará completo sin el apoyo de los ciudadanos, no solo para exigir compromisos claros de las autoridades y empresas, sino para que nosotros mismos disminuyamos nuestra relación con el plástico innecesario.



Como el lema de esta campaña, compartimos nuestro convencimiento: Colombia mejor sin plásticos.



SILVIA GÓMEZ

Directora de Greenpeace Colombia