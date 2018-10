El enemigo está adentro

Culpar al cambio climático y al sol tropical de la baja productividad del agro colombiano es muy forzado, buscando que el Estado salga como redentor con medidas que llegan a quienes tienen poder de presión o a quienes usan las acciones intimidantes para un ‘arreglo’ y muy poco a los campesinos.

Es patético lo que está pasando con la productividad agrícola (rendimiento/hectárea) en cultivos como maíz, papa y arroz, en los que creemos ser fuertes, para no hablar del algodón, desaparecido virtualmente por ser los últimos en América Latina. En maíz tecnificado, producimos 3,5 toneladas/hectárea, tres veces menos que Chile, dos menos que Uruguay y la mitad del promedio regional. En 2012 se producían un millón de toneladas y consumíamos tres, hoy seguimos con el mismo milloncito e importamos casi cinco. En papa, no tenemos nada que hacer frente a Argentina, Brasil, México y Uruguay.



Y vamos al arroz, para seguir con las quejas que se han vuelto permanentes y ofensivas por una parte de los productores. Hasta los ochenta se tenía un rendimiento por encima del de Perú y Uruguay, y hoy escasamente superamos a Ecuador y Bolivia, lo cual no es un orgullo. Más bien es penoso que se tenga bloqueada la entrada de arroz de Perú y Ecuador porque son más competitivos que Colombia.



Las cifras que se dan de arroz dejan muchas dudas y solo buscan protección del Gobierno contra los consumidores, vía precio, y sin solucionar nada. NO es cierto que seamos autosuficientes: se producen entre 1,5 y 1,6 millones de toneladas de blanco, y con un consumo de 41,5 kilogramos per cápita se requieren 2 millones de toneladas, faltante que solo se puede llenar con importaciones o existencias acumuladas, cuando quedan años de gran cosecha.



Exportar hoy es una ilusión no por la cantaleta de bloqueo de otros países, sino porque la producción no es competitiva, como se demostró atrás, y hay una alta estructura de costos, incluyendo los escandalosos arriendos de la tierra en Tolima y Huila. Por eso es clave la adopción de tecnología, fomento de la investigación y un programa de reservorios de agua, en especial en el Llano, para acabar la estacionalidad de la cosecha y enfrentar esa especulación de la tierra en el centro. Los arroceros nacionales no pueden creer que los odian, cuando hace unos días llegó a Colombia una misión peruana interesada en comprar limón, piña y aguacate. Y recursos tienen, comenzando por los más de 70 millones de dólares que ha dejado el TLC con EE. UU. para mejorar la competitividad y que merece una juiciosa evaluación, pues se habría podido hacer mucho en competitividad con ese montón de plata.



La CAN debe modernizarse, pero no porque Colombia haya sido perjudicada, cuando es el gran beneficiado del acuerdo: desde 1995 se ha tenido un superávit comercial de 13.200 millones de dólares con Ecuador y de 5.300 millones con Perú, mientras que con México no hay un año favorable y el negativo es de 41.100 millones. Muy bien lo dijo el presidente Duque en el ‘Construyendo país’ en Villavo, ante el reclamo de un arrocero.



Los buenos ministros de Agricultura que llegan, como el actual, se encuentran con técnicos de baja calidad y sin la información desagregada del sector, pero con generosidad reciben de los gremios agrícolas información desactualizada y no muy confiable. Por eso hay que apoyar la idea de montar un sistema de información agropecuaria, y así comprobar que el enemigo no está afuera sino adentro. Sería el arranque de un plan serio para proteger y preparar a los arroceros de cara a lo que les espera cuando se abra el mercado por los acuerdos firmados y evitar que sigan la ruta triste que condujo a la desaparición del algodón del mapa agrícola nacional.



SILVERIO GÓMEZ C.

Presidente de Induarroz