Los libros de verdad

Hay un viejo video que de vez en cuando circula en las redes, donde un adolescente de lentes, con cara de sabio precoz, explica en detalle de qué se trata el artilugio que tiene en la mano, y al que pondera como práctico y sencillo de usar, entre sus ventajas la de que no necesita baterías, ni enchufarse. Se llama libro, explica.



En marzo de este año se dio un debate entre editores, sobre ‘El libro de papel y el libro digital’, realizado en Málaga en el marco del Festival de Escribidores Vargas Llosa, con Pilar Reyes, de Penguin Random House; Enrique Redel, de Impedimenta; Joan Tarrida, de Galaxia Gutenberg, y Phil Camino, de La Huerta Grande.



Entre las sorpresas que me he llevado al escuchar la conversación, la primera es que el libro, que se puede acariciar, sopesar, meterle la nariz para oler su aroma a tinta nueva o papel viejo, lejos de morir olvidado, está en vías de renacer.



El triunfo de lo tangible contra lo intangible, de la realidad contra la ilusión, de la materia contra la simulación de la materia. Cuando cerramos un libro a medio camino de la lectura, el cerebro humano sabe en qué página nos quedamos y adónde regresar. El proceso se entorpece cuando leemos en una pizarra de cuarzo, porque el cerebro se desorienta cuando reiniciamos de nuevo la lectura. No sabe adónde se quedó la vez anterior.

La reducción drástica de las tiradas de los periódicos, y la desaparición de sus ediciones impresas, en muchos casos, habla claramente del traslado de la lectura de las noticias al espacio digital. Pero no es lo mismo enterarse de lo que está ocurriendo en el mundo con solo mirar a la pantalla del teléfono celular, que entregarse a la lectura de un libro. No simplemente un acto de información instantánea, sino de meditación, de preguntas que se abren a otras preguntas. Un viaje interminable.



De cada cien libros que se venden en España, solo 5 son de formato digital, una proporción que en Estados Unidos crece hasta el 25 por ciento, compuesta sobre todo por novelas románticas y policíacas de las baratas, eso que se ha llamado pulp fiction, libros de leer y tirar; y, en este caso, de borrar. Y la pandemia hizo crecer la venta de libros de papel, mientras la descarga de libros electrónicos se estancó.



Otra novedad: casi todo lo que se lee en digital es pirateado. Y es en el mundo de los libros en español donde domina la piratería, hasta en un 75 por ciento, un protagonismo triste, porque quienes se mandan uno a otros libros a través de las redes no tienen conciencia de todo el trabajo que hay detrás; porque si bien el libro digital no pasa por el proceso de impresión y encuadernación, detrás están los derechos de autor de quien lo escribió, la edición, corrección, y traducción cuando la hay.



Claro que el libro digital no consume bosques enteros, como en el caso de los libros impresos. Y en la más lejana de las aldeas se puede instalar una biblioteca de miles de ejemplares con solo unas cuantas pantallas y una conexión de internet, que abre paso, a su vez, a decenas de grandes bibliotecas digitales en el mundo. Una repartición democrática de las posibilidades de lectura.



Realidad y simulación. El libro electrónico no es sino una imitación del libro real. El formato, la tipografía, la textura y el color mate de la página que creemos que tenemos enfrente son fingidos. Con el libro digital no se ha hecho sino inventar lo que ya estaba inventado. Un avatar, como todos los demás habitantes del metaverso.



Cuando apagamos la pizarra, el libro ha dejado de existir, ha vuelto a la nada de donde salió. No es nuestro. No puede regalarse, ni heredarse. No lo hallaremos en ninguno de esos santuarios que son las librerías de viejo. Es un fantasma que no puede ser colocado en el estante donde sabemos que los libros reales están, y a los que podemos regresar cuando queramos.

