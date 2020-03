Hay un gusto de Hollywood por las catástrofes. Explosiones termonucleares que borran la vida en la Tierra, tsunamis gigantescos que ahogan a centenares de miles, terremotos que hunden ciudades enteras y, cómo no, los virus, que, siendo invisibles, atacan a mansalva.

Son películas para que nos divirtamos con nuestro propio miedo. Y tienen cualidades proféticas. En 'Contagio', de Steven Soderbergh, la pandemia se origina en China (aunque no en Wuhan, sino en Hong Kong), provocada por un virus que, sigamos con las coincidencias, es transmitido a los humanos por los murciélagos y los cerdos, y luego se extiende por el mundo con efectos devastadores: la cifra de muertos llega a ser de 26 millones. Ahora estamos dentro de la película. La película de nuestras vidas.



El coronavirus es una superproducción colosal de la que somos a la vez espectadores y actores, desplegados en un escenario global. Filmamos, y nos están filmando. Pánico financiero, aeropuertos sin un alma, ciudades vacías, iglesias bajo cerrojo, estadios, museos y teatros clausurados, supermercados arrasados, carreteras sin tráfico. Fronteras cerradas, porque se trata, otra vez, de la peste recurrente que cabalga a través de los siglos con la guadaña enhiesta.



Vivimos dentro de la película, y también dentro de la distopía. El futuro que no se parece al presente, y que en la ficción nos parece tan extraño, está ocurriendo ahora mismo. Tenemos miedo del prójimo, portador de la enfermedad y de la muerte. Cambian las formas de saludo, o no saludamos del todo.



Por fin, la soledad perfecta. El encierro, mientras el bar de la esquina queda entre las sombras y la marquesina del cine ha sido apagada. Se canta y se aplaude desde los balcones de los edificios multifamiliares, fiestas distantes entre vecinos demasiado lejanos. Y el miedo se va transformando en paranoia, a veces bufa, como la de acaparar papel higiénico.



En los graves discursos de Estado en que se anuncian las medidas frente a la pandemia, se esconde no pocas veces la demagogia. Otras, la demagogia sale en cueros a la calle, como en Nicaragua, donde el Gobierno convoca a los indefensos empleados públicos a una Caminata Amor en tiempos del covid-19, ¡Somos hermanos, cariño, paz y vida! La consigna delirante es celebrar el virus.



Uno de los libros claves para aprender las reglas de elaboración de la imaginación con apariencia de verdad es 'Diario del año de la peste', de Daniel Defoe, en el que reconstruye, con datos absolutamente falsos que parecen absolutamente creíbles, el desarrollo de la gran plaga, causada por la peste bubónica, que entre 1665 y 1666 mató a la cuarta parte de los habitantes de Londres.



El narrador comienza diciendo: “En aquellos días carecíamos de periódicos impresos para divulgar rumores y noticias de los hechos, o para embellecerlos por obra de la imaginación humana”. Las informaciones sobre la peste, que avanzaba de país en país, solo llegaban a Inglaterra por medio de las noticias fragmentadas de los marineros, y pasaban de boca en boca.



Hoy, el formidable aparato de información del que todos somos partícipes a través de la red hace que la paranoia se desborde porque sabemos demasiado, o creemos saber demasiado. Científicos y expertos anuncian que cualquier esfuerzo de contención es inútil, nada detendrá el virus. Los hospitales, aun en los países ricos, serán desbordados, no habrá camas suficientes, ni ventiladores mecánicos ni fuentes de oxígeno. Igual que los santones y los frailes que en la antigüedad gritaban por las calles que había llegado la hora de arrepentirse.



Estamos dentro de la película, y esta es una película de catástrofe, no lo olvidemos. Y tampoco olvidemos que el miedo a la muerte, por mucho que vivamos en este siglo de las luces tecnológicas, sigue siendo ese oscuro y pequeño animal de presa que llevamos escondido, dispuesto a saltar a la menor incitación. El mismo que en la Edad Media hacía que las iglesias se llenaran de creyentes desesperados, y que ahora hace que la gente vacíe los supermercados y se lleve el papel higiénico a carretadas.



Sergio Ramírez

www.sergioramirez.com