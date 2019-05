La canción corregida

El festival Centroamérica Cuenta se clausuró en San José, la capital de Costa Rica, con un concierto en el que subieron al escenario Luis Enrique Mejía Godoy, el tío, y Luis Enrique Mejía López, el sobrino; Luis Enrique “el salsero”. La gente coreaba con entusiasmo las canciones del repertorio, y en un momento culminante ambos interpretaron a dúo El Cristo de Palacagüina, una canción emblemática de los tiempos de la revolución sandinista, compuesta por el hermano y tío de los dos artistas, Carlos Mejía Godoy.

En una de sus estrofas, que es su clímax, la canción dice que María sueña a su hijo convertido en carpintero, como José, su padre, pero el niño más bien piensa: “Mañana quiero ser guerrillero”.



Desde atrás, un joven nicaragüense exiliado alza su voz para corregir la letra: “¡Mañana quiere ser ingeniero!”. Y su reclamo recibe sonoros aplausos que se alzan entre los que premian a los cantantes.



Para la generación de sus abuelos, la lucha guerrillera se basó en la convicción de que para derrocar a la tiranía de los Somoza era imprescindible una vida de penurias y peligros constantes, el primero de ellos la muerte. El ejemplo ético era la propia vida; la hora del triunfo la verían otros cuya conducta estaría determinada por el ejemplo recibido de quienes se habían sacrificado para que llegara aquel momento luminoso, situado en un futuro lejano e impreciso.



Desde las catacumbas de la clandestinidad, el advenimiento del reino no estaba en duda, pero se trataba de una utopía sin tiempo. Tratar de acelerarla era caer en el cortoplacismo, uno de los pecados capitales contra el fervor ideológico.

El cristianismo primitivo emparentaba así con la militancia clandestina, pues aquel también demandaba sacrificio sin esperanza en esta vida y en una futura, colocada más allá de la propia muerte. La patria celestial aquí era la patria libre del imperialismo. La patria socialista.



Ahora, la consigna ‘¡Patria libre o morir!’, una escogencia sin colores intermedios, se ha transformado en ‘¡Patria libre y vivir!’. Aquella copiaba la de ‘¡Patria o muerte, venceremos!’, con la que Fidel Castro cerraba sus discursos y, en los peores momentos, alzaba como escudo el ejemplo de Numancia: frente al cerco enemigo, mejor muertos que esclavos.



Pero la generación del muchacho exiliado que corrige desde atrás del auditorio la canción ya lo vio todo. Vio la utopía deformarse en un proyecto de poder que terminó pareciéndose en nada a la que, desde su pureza cerrada, en la inocencia de la historia, soñaban aquellos otros jóvenes como el poeta Leonel Rugama, quien, rodeado en una casa de seguridad en Managua por los soldados de Somoza, ante la exigencia de rendirse había gritado: “¡Que se rinda tu madre!” antes de ser acribillado a tiros.



Ese grito de victoria en la muerte fue convertido en consigna de lucha por el sandinismo, y los jóvenes que se alzaron en rebelión en abril de 2018 lo adaptaron, sin reformarlo. Desarmados, pero nunca rendirse. Ahora no se trata de un reino lejano en la bruma de la historia, sino de cosas palpables e inmediatas, donde el corto plazo se vuelve imprescindible: libertad, justicia, democracia. Si vamos más atrás, era la consigna del propio Sandino: ‘Patria y libertad’. Un futuro que se puede contemplar de cerca. Por eso ingeniero, no guerrillero. Un sistema abierto que resuelva el viejo asunto del atraso mediante la multiplicación de las oportunidades, empezando por la educación.



Los jóvenes que resisten en Nicaragua, o que se han visto forzados al exilio, tienen un proyecto de futuro que no pasa por los horrores de una confrontación violenta. En las luchas armadas hay siempre un líder triunfante que, al llegar al poder por medio de los fusiles, querrá quedarse en el poder por la fuerza de los fusiles.



Una transición democrática, en cambio, permitirá construir instituciones para asentar los nuevos liderazgos. Gobernantes electos sin posibilidad de reelegirse, que no devengan en caudillos para siempre ni puedan imponer regímenes familiares. Romper con la vieja tradición que nos ha sumido en la abyección y la arbitrariedad.



