La amnesia y la magnesia

Al aparecer Bolsonaro en el panorama como candidato en las elecciones presidenciales de 2018 en Brasil, Lula da Silva, favorito en las encuestas, fue apartado mediante el juego sucio de meterlo en la cárcel, acusado por corrupción; salió airoso de la prueba, y hoy encabeza de nuevo por muy amplio margen las encuestas, mientras el juez Moro, que lo procesó con malas artes, candidato él mismo, le va muy a la saga; y también deja atrás al propio Bolsonaro.



(También le puede interesar: Mi propia Almudena)

Presenta por donde va sus credenciales democráticas, pero cuando se trata de cerrar filas con aquellos que considera miembros de su propia familia ideológica, aunque se trate de parientes políticos lejanos, y vergonzantes, deja que el agua sucia se cuele por esa brecha de sus creencias democráticas. Es lo que pasa con sus opiniones sobre Nicaragua, donde hubo una vez una revolución y lo que hoy existe es una tiranía familiar.



En una reciente entrevista concedida al diario El País, los entrevistadores le preguntan sobre Daniel Ortega; solo han pasado unas semanas desde el fraude electoral que consumó para quedarse cinco años más en el poder al lado de su esposa. Le piden un diagnóstico, y Lula lo ofrece con elocuencia de plaza pública:



"... Todo político que empieza a creer que es imprescindible o insustituible empieza a transformarse en un pequeño dictador. Yo he estado en contra de Daniel Ortega. También estuve en contra de Evo Morales, que ya había hecho dos mandatos extraordinarios. Y lo mismo con Chávez...".



Hasta allí vamos bien. Pero de inmediato, sin perder el entusiasmo, agrega: "Puedo estar en contra, pero no interferir en las decisiones de un pueblo. ¿Por qué Angela Merkel puede estar 16 años en el poder y Ortega no? ¿Por qué Margaret Thatcher puede estar 12 años en el poder y Chávez no? ¿Por qué Felipe González puede quedarse 14 años en el poder?".

Si la señora Merkel, la señora Thatcher y Felipe González se quedaron tanto tiempo en el mando, es algo que no tiene que ver con las ideologías mesiánicas. FACEBOOK

TWITTER

Confunde la amnesia con la magnesia. Deja de distinguir entre gobiernos autoritarios continuistas, basados en el arbitrio de una sola persona, y los sistemas democráticos de separación de poderes y soberanía parlamentaria.



Imaginemos por un momento, si es que se puede, a Angela Merkel dispuesta a quedarse en el poder más allá de toda regla democrática y todo escrúpulo político. Imaginémosla metiendo a la cárcel a todos los candidatos a canciller federal, y a todos los dirigentes de los partidos políticos; imaginemos cuatrocientos muertos en las calles de Berlín asesinados por paramilitares que la obedecen ciegamente; imaginemos miles de exiliados que huyen hacia Francia, Bélgica, Holanda. Imaginemos los periódicos clausurados. Imaginemos a escritores alemanes en el exilio, y sus libros prohibidos.



Y para que Felipe González calce con la comparación de Lula, tendríamos que imaginarlo con el tricornio del teniente coronel Antonio Tejero en la cabeza, con la pistola desenfundada en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. Es decir, disfrazado de golpista para abrirse paso hacia el poder no a través de elecciones parlamentarias, sino de la violencia y el crimen.



Si la señora Merkel, la señora Thatcher y Felipe González se quedaron tanto tiempo en el mando, es algo que no tiene que ver con las ideologías mesiánicas, sino con la solidez de los sistemas democráticos; muy distinto a Daniel Ortega, Chávez, Maduro, que llegaron al poder con la intención de que fuera de por vida, a costillas de las instituciones, de las leyes y de sus propios pueblos sometidos al miedo y a las penurias.



Lula fue a dar a la cárcel porque lo odiaban a él, y a su Partido de los Trabajadores, y porque no le perdonaron que hubiera sido un gran presidente, afirma en la entrevista. Pero si un juez lo metió en la cárcel, recurrió a otros jueces que lo sacaron de ella tras examinar su causa y anularla.



En Nicaragua, donde no hay Estado de derecho, aún estaría preso en una celda sin ventanas, sin derecho a un abogado defensor, sujeto a interrogatorios constantes, sin garantías procesales, y sin derecho a visitas familiares.



Esa es la diferencia entre la amnesia y la magnesia.

SERGIO RAMÍREZwww.sergioramirez.com

(Lea todas las columnas de Sergio Ramírez en EL TIEMPO, aquí)