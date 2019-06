Juegos de espejo

El tirano Manuel Estrada Cabrera celebraba cada año en Guatemala las Fiestas de Minerva, unos fastos extravagantes en honor a la diosa de la sabiduría. Cuando en 1902 se dio una terrible erupción del volcán Santa María, resolvió que esa erupción no existía. El decreto se mandó a leer en las calles, donde la gente oraba de rodillas, estremecida de miedo ante los continuos temblores y retumbos; y mientras la lluvia de cenizas volvía negro el cielo y hundía bajo su peso los techos de las casas, el empleado público que leía el decreto debía ser alumbrado por lámparas de carburo.

En su alucinación, quien ostenta el poder absoluto se cree capaz de sustituir la realidad por otra que se avenga a sus designios. Pero es una representación teatral de muchos actores en la que alguien redacta el decreto para abolir la erupción, alguien lo lee en las esquinas, alguien sostiene a su lado la lámpara buscando disipar la oscuridad.



“El poder altera la neuroquímica del cerebro”, dice el neurólogo británico Peter Garrard; “lo degrada de forma más profunda y persistente cuanto mayor y más duradero es ese poder, y lo degrada del todo si carece de límites”.

Pero en el cerebro de quien entra a participar de la simulación, se produce también, por reflejo, una degradación simétrica. “Cree más en lo que supone que ve su líder que en lo que ven sus ojos, compartiendo así su delirio; a veces anticipándose a él y siempre reforzándolo”.



El neurocientífico de la Universidad de Ontario Sukhvinder Obhi explica que las neuronas del que obedece crean una “mímica inconsciente”, de ahí que no necesita vivir algo en carne propia para sentir empatía con el que manda, cuya “experiencia” es suficiente para convertirse en la experiencia del obediente.



Es el papel de las “neuronas espejo”, que produce el “efecto espejo”. “El cerebro muestra un comportamiento distinto al realizar acciones que en el interior se sabe que son incorrectas o deshonestas, pero que brindarán bienestar individual y prosperidad”. Y el ser parte de un cuerpo en el que todos piensan de manera igual da sentido de pertenencia.



El poder absoluto, al afectar el funcionamiento de las neuronas, erige fantasías persistentes que sustituyen la realidad dentro de la cámara de aislamiento en que se convierte el cerebro.



Y los vacíos que la falta de percepción del mundo real deja en la mente del dueño del poder son llenados por ideas inconmovibles que la disfunción neuronal representa en forma de símbolos absolutos: pueblo, partido, historia, destino, felicidad, alegría, amor; y los allegados, intermediarios, operadores, peones los hacen suyos y se comprometen con ellos.



“El poderoso pasa de gestionar la realidad tal como es a estar convencido de que es él quien crea la realidad”, dice Garrard. Y los seguidores llegan a creer que mientras mantengan su voluntad unida a la de quien crea la realidad, esos símbolos, paz, amor, felicidad, se concretarán; y para lograrlo, todo será digno de justificación, aun el crimen, los desmanes; cárcel, tortura, exilio.



Los demás, que se han quedado fuera del círculo mágico que ampara el poder, o lo rechazan, también se convierten en símbolos, pero de carga negativa, y, por tanto, hay que disciplinarlos y neutralizarlos. No valen la pena, son un estorbo, son prescindibles, son eliminables; la felicidad se construye sin ellos, y contra ellos. Es el sentido que siempre ha tenido la secta.



En la cabeza disfuncional del dictador no existe la ausencia de poder, la que solo es posible con base en una concepción democrática. El poder para siempre no admite alternativas, y la secta tampoco admite ninguna posibilidad de sustitución del elegido por el destino, o por la historia, porque significa su propia desaparición, el abandono de su propia zona de confort.



De allí que debajo de la mentira de los símbolos pintados de alegres colores, lo que crece es la degradación, se multiplica la corrupción, se deforman las instituciones, y el ministerio encargado de la tortura pasa a llamarse ministerio del Amor, y el ministerio de la Verdad fabrica las mentiras.



