¿Has visto alguna vez el mar?

Ustedes a lo mejor no habrán oído hablar de Luisito Comunica, pero tiene una clientela de millones de teenagers. Pertenece a esa constelación de supernovas de los youtubers, que brillan en un cielo rutilante que a muchos puede parecernos ignoto y distante.

Enganchan legiones de seguidores en sus canales de YouTube y acumulan likes igual que los viajeros frecuentes acumulan millas de vuelo. A la búsqueda de profesiones exitosas, ingeniero, médico, sumen ahora la de youtuber, porque se puede llegar a millonario.



Hay un ranking de los top 15 youtubers, y el primero entre ellos es el chileno Germán Garmendia, con 40 millones de suscriptores. Es un humorista que también escribe libros, y su último éxito se llama Chupa el perro, un manual de autoayuda para adolescentes y colegiales. Recientemente, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, las colas de lectores que querían un autógrafo suyo daban vueltas al recinto, mientras las demás salas donde se presentaban otros libros quedaban vacías.



Pero regreso a Luisito Comunica. Los youtubers manejan el humor y se ocupan de consejos tutoriales, “la distopía y una pizca de apocalipsis”, los unicornios, la salud, los videojuegos, la moda juvenil, y hasta el maquillaje y los consejos de belleza, algunos con sus propias marcas de ropa y de cosméticos. Y el turismo: esta es la especialidad de Luisito.

De nacionalidad mexicana, llamado también Rey Palomo y Luisito el Crack, es el número 6 en el top ranking, con 32 millones de suscriptores; y la historia que quería contar empieza realmente aquí, en el momento en que recibe un mensaje de uno de sus millones de fans:



“Tengo 60 años nunca me he subido a un avión ni salido del país. Tampoco conozco el mar. Por eso me gusta ver tus videos porque viajo lo que nunca pude”. Y lo firma Sergio Ramírez.



Este misterioso Sergio Ramírez, de 60 años, resulta extraño en una red de millones de adolescentes. Y Luisito decide, en un gesto humanitario, premiarlo: si nunca ha viajado, si no conoce el mar, él va a patrocinarle un viaje para que cumpla con su anhelado sueño; y aun se ofrece, si sus ocupaciones se lo permiten, a acompañarlo.



Pero Sergio Ramírez no deja una dirección, un correo, un teléfono. No se sabe ni siquiera de qué país es. Y Luisito da la orden perentoria: encontrarlo. Y entonces, sus huestes se entregan de inmediato a la tarea de buscarlo a como dé lugar para que pueda contemplar el mar en toda su anchura y extensión desde alguna playa de lujo.



Y aquí es donde entro yo en la historia. Sergio Ramírez existimos muchos. Pero imaginen a 32 millones de disciplinados sabuesos en la cacería, que comienzan a inundar las redes sociales que mantengo como escritor. Aquí, una pequeña muestra:



Oye, “Luisito comunica” al parecer te está buscando para invitarte a unas vacaciones, te haz hecho muy viral, sólo te aviso para que le contestes por YouTube, eso es todo bye.



Cuál es su edad señor? hay un youtuber buscando a un sergio ramirez y es de edad avanzada. Dicho youtuber es luisito comunica.



Cuántos años tienes 60? as bisto el mar sergio? cual yutuber te gusta acazo es luisito comunica?



Oiga donde se ha escondido, acazo en el area 51?



Hola Sergio soy un suscriptor de Luisito comunica y su cosmópolis te estamos buscando para que Luisito pueda cumplir tu sueño de salir de tu país.



Wey, te busca luisito.



Buenas tardes usted tiene una veterinaria o me equivoco?



Don Sergio está siendo más buscado que el propio Chapo...



Un suscriptor escéptico, de los que nunca faltan, dice que Luisito “solo hace esto para subir suscriptores y para que al final de todo diga que lo de sergio ramirez fue un experimento social para unir a las personas por un objetivo en común”.



Pero si este Sergio Ramírez que nunca ha visto el mar existe, ya seríamos dos en una hermosa playa de Nicaragua. Y todos los demás que así nos llamamos, pues somos legión.



