El poeta que siempre resucita

Rubén Darío murió en León de Nicaragua el 6 de febrero de 1916, de modo que ahora se cumplen 106 años de aquella fecha. Un poeta que marcó una época y sigue marcando la literatura de nuestra lengua se acerca a nosotros, mientras su muerte se aleja en el tiempo; es la manera de sobrevivir en las palabras que él renovó un día, porque hoy vivimos en una lengua que ya no es la misma desde que su poesía la cambió.



Un poeta doméstico y a la vez trascendental. La musicalidad de sus versos hizo que generaciones los aprendieran de memoria, sobre todo aquellos que contaban historias de princesas tristes de esperar y niñas que suben al infinito a robar una estrella sin permiso del papá; y que inspirara la letra de los tangos y los boleros. Y, por otro lado, la poesía que interroga sobre la vida y la muerte, como en Lo fatal, que para García Márquez era el gran poema de la lengua castellana.



Nació el 18 de enero de 1867 en una aldea olvidada de las estribaciones de la cordillera Madre de un país pobre y desangrado por las guerras civiles. Habían llegado los años de una paz precaria, después de que liberales y conservadores, confrontados en bandos irreconciliables, se unieron, y con ellos toda Centroamérica, para expulsar a los filibusteros del esclavista sureño William Walker.



El 23 de febrero de ese mismo año, días después del nacimiento de Darío, apareció en el diario oficial la noticia de que un águila real había sido encontrada en uno de los parajes de la misma sierra Madre: “Su cabeza pequeña, viva, inteligente, está adornada por un círculo de plumas negras en su extremidad, formándole una corona”, escribe el cronista anónimo. “...Hasta hoy no se creía que en Nicaragua hubiese águilas, y mucho menos águilas reales”. Un augurio. Un águila real abría sus alas para cobijar el nacimiento de un poeta.

El águila fue presentada como obsequio al general Martínez, quien terminaba su segundo período presidencial, y aunque intentaba reelegirse ya no pudo hacerlo; ya se ve que es esa una vieja tradición esa en Nicaragua.



Cuando Darío regresó en 1907 tras largos años de ausencia, el país entero se volcó a recibir al príncipe de las letras castellanas, pues ese era ya su título; volvía, según el ditirambo de los discursos, nimbado por la gloria. En la estación del ferrocarril de León, los artesanos desuncieron los caballos de la carroza descubierta, y se pegaron al tiro para arrastrarlo; niñas disfrazadas de canéforas regaban pétalos a su paso, y la carroza atravesaba bajo arcos triunfales. Pocos lo habían leído, porque los analfabetos seguían siendo mayoría. Pero era el héroe que regresaba después de haber conquistado el mundo.



No fue así en 1915 cuando volvió para morir. El tren pitó tristemente cuando entró a la estación desierta a la medianoche, y lo llevaron a alojarse en una casa falta de muebles y aún de una cama, que fue comprada de urgencia. Desahuciado, lo que más bien se esperaba era su muerte, para que su cadáver pudiera ser velado en noches interminables, cambiado cada vez de vestidura, en uniforme de embajador, con peplo griego, el féretro descubierto paseado por las calles antes de ser enterrado en la catedral, despojado del cerebro.



El sabio Luis H. Debayle quería saber si era más grande y pesaba más que el cerebro de Víctor Hugo. Pero el cuñado de Darío quería venderlo a un museo extranjero, quiso arrebatárselo de las manos a Debayle, y la urna que lo contenía cayó al empedrado de la calle.



De allí fue recogido para llevarlo al cuartel de los marinos de Estados Unidos, porque entonces Nicaragua era un país ocupado.



Quizás adonde de verdad Darío había regresado no era a la tierra natal, sino al infierno. Antonio Machado se preguntaba: “¿Te ha llevado Dionysos de su mano al infierno / y con las nuevas rosas triunfantes volverás?”.



Vuelve siempre triunfante, porque permanece en las palabras. Palabras inmarcesibles, como a él mismo le gustaba decir.

SERGIO RAMÍREZ

