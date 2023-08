Crónica de un marciano

Se busca describir con palabras inocentes lo que se desconoce. Hay mucho asombro en las mentes de los cronistas de Indias, que buscaban describir lo antes nunca visto, como cuando oímos a Fernández de Oviedo dar noticia del cacao: “Echan por fruto unas mazorcas verdes y alumbradas en parte de un color rojo, y son tan grandes como un palmo y menos, y gruesas como la muñeca del brazo, y menos y más en proporción de su grandeza...”.



(También le puede interesar: El país de las escasas primaveras)

Oviedo anota con ingenua precisión, como la haría un marciano en su bitácora, después de contemplar el paisaje desconocido que tendrá luego que describir, con las palabras más veraces, cuando regrese a su planeta en su platillo volador.

Entrar en un recinto electoral para depositar libremente un voto, gracias a mi nueva nacionalidad española, se convierte en una experiencia parecida a la de Oviedo con el fruto del cacao, o a la del marciano frente al paisaje desconocido.

La última vez que voté en Nicaragua fue en el ya lejano año de 2006, hace casi ya dos décadas, tiempo pasado que si se mide en términos de democracia puede equivaler a dos siglos. La democracia real es constante, nunca esporádica, y solo existe mientras se ejerce.

Mi antiguo recuerdo es el de una democracia desconfiada, por incipiente. Tras depositar la papeleta, al votante le manchaban el dedo pulgar con tinta indeleble, una manera de evitar el doble voto. Las instituciones electorales, tan precarias, requerían cerrojos; pero ha habido siempre expertos en ganzúas en nuestras tierras: urnas previamente llenas, o secuestradas a punta de pistola, actas falsificadas, votantes acarreados como ganado, votos con precio en metálico o en comida, y hasta en raciones de aguardiente.

Cuando este domingo me pongo en la fila en el recinto electoral que me toca en Madrid, me siento como lo haría Oviedo frente a la mazorca de cacao. FACEBOOK

TWITTER

El viejo Somoza, maestro en trampas y ardides, que en 1947 se vio impedido de reelegirse, decretó que hubiera dos filas de votantes: una para su candidato, otra para el candidato de la oposición. Cuando se presentó a votar, las filas contrarias daban vueltas a la manzana, y lo hizo entre sonoras rechiflas. Les enseñó la guatusa, la higa, que se dice en España. Mandó esa noche secuestrar las urnas en los sótanos del Palacio Nacional, y allí estuvieron tres días, hasta que su candidato fue proclamado ganador.

Hoy, en Nicaragua ya ni siquiera son necesarias esas trampas burdas. Los candidatos opositores son apresados de antemano, y el candidato oficial, siempre el mismo y para siempre, gana por el 98 % de los votos, aun sin necesidad de filas de votantes.

Cuando este domingo me pongo en la fila en el recinto electoral que me toca en Madrid, me siento como lo haría Oviedo frente a la mazorca de cacao, o el marciano que acaba de aterrizar en un planeta desconocido. No hay dedo manchado, no es requisito perforar la cédula. Casi estoy por preguntar si eso es todo, si ya puedo irme, porque la operación de votar ha tomado diez segundos.

Poco después del cierre de las urnas comienza el conteo de los votos, que progresa de manera constante, hasta que, antes de la medianoche, ya están los resultados oficiales del 90 %. Tampoco eso está en el radar del marciano.

No es que esta haya sido una campaña inocente. Se manipularon encuestas, hubo mentiras martilladas hasta remacharlas como verdades, un ambiente de polarización que a veces le recordaba al marciano a su propio planeta. Pero el domingo electoral ha sido como un domingo cualquiera, de terrazas veraniegas llenas, de colas en los cines de estreno para teñirse de rosa los ojos con Barbie, o para ver Oppenheimer.

Las calles frente a los cuarteles del Partido Popular y del Partido Socialista se llenan a medianoche de partidarios en espera de los discursos de sus candidatos. Las elecciones han dejado un panorama incierto, para el que esta democracia, que se ha probado una vez más a sí misma en su fortaleza, se halla preparada.

Gobernará quien sume más votos en el nuevo Parlamento, y si no, habrá nuevas elecciones. Y el marciano se va a dormir, porque mañana es otro día de levantarse a escribir temprano.

SERGIO RAMÍREZwww.sergioramirez.com

(Lea todas las columnas de Sergio Ramírez en EL TIEMPO, aquí)