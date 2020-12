El tirano que adoraba a la diosa Minerva

El señor presidente, la novela ya clásica de Miguel Ángel Asturias, premio nobel de literatura, ha sido recién publicada en la serie de ediciones conmemorativas de la Real Academia Española y la Asociación de Academias, una lista ilustre que encabeza el Quijote.

El dictador se convierte en la literatura hispanoamericana en una tradición que iniciaría en 1926 don Ramón del Valle Inclán con la publicación de Tirano Banderas. Pero, en realidad, la primera novela sobre este tema es El señor presidente, que Asturias empezó a esbozar en Guatemala en 1922, cuando tenía 23 años, y terminó en París en 1932. No se publicaría sino en 1946 en México, en una tirada casi clandestina pagada por la madre del autor.



Si repasamos las dictaduras centroamericanas, nos encontramos con un verdadero bestiario político. El general Jorge Ubico, en la misma Guatemala, disfrazado de Napoleón; el general Maximiliano Hernández Martínez, de El Salvador, teósofo que daba por la radio conferencias espiritistas y ordenó en 1932 la masacre de 30.000 indígenas en Izalco; el general Tiburcio Carías, de Honduras, cuya divisa era “destierro, o encierro, o entierro”, y el general Anastasio Somoza, de Nicaragua, con su zoológico particular en los jardines del Palacio Presidencial, donde los reos políticos convivían rejas de por medio con las fieras.



El dictador, y la manera como las vidas son alteradas y trastocadas bajo su peso sombrío, siguió pendiente en nuestra literatura como una obsesión que no había manera de saciar, en la medida en que estos personajes de folclor sanguinario no desaparecían del paisaje.



En Yo el Supremo, de 1974, Augusto Roa Bastos retrata al doctor Francia, obcecado con la eternidad del poder mientras se lo va comiendo de viejo la polilla. Ese mismo año aparece El recurso del método, de Alejo Carpentier, y al siguiente El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. Un ciclo que llega hasta La fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, de 2010.



Estrada Cabrera se aparta del modelo de fantoches, como el generalísimo Trujillo, o de los sargentones de cuartel, como Fulgencio Batista. Litigante de juzgados, resulta más parecido en su atuendo de luto riguroso al psicópata François Duvalier, ‘Papa Doc’, presidente vitalicio de Haití, que era médico, y brujo de los ritos vudú.



Nacido en Quezaltenango, sus origines son de folletín. Hijo de un antiguo hermano franciscano, fue abandonado por su madre a las puertas de un convento. La señora era una humilde vendedora de dulces y alimentos que entraba a las casas pudientes a entregar sus viandas, y fue apresada una vez bajo la falsa acusación de robar unos cubiertos de plata, algo que el hijo nunca dejó de resentir.



Estrada Cabrera es un verdadero arquetipo del dictador, tal como un novelista lo querría: su habilidad para tejer las artimañas del poder, sus crueldades y su obsesión por el escarmiento y la venganza; su complacencia con el servilismo, sus extravagancias, entre ellas el culto que rendía a la diosa Minerva el último domingo de octubre de cada año, cuando organizaba las Fiestas Minervalias.



El dictador se momifica en la soledad del poder, mítico porque nadie lo ve, como el señor presidente de Asturias. Su “domicilio se ignoraba porque habitaba en las afueras de la ciudad muchas casas a la vez”, y se ignoraba también a qué hora dormía, “porque sus amigos aseguraban que no dormía nunca”.



Estrada Cabrera es el tirano enlutado, el expósito resentido, el leguleyo de provincias que se vuelve todopoderoso despiadado, el que no tiene amigos sino cómplices, el que utiliza el miedo como principal instrumento de sometimiento.



Desde luego, toda obra literaria es una construcción de lenguaje. Pero debe tratarse de un lenguaje capaz de ofrecer un mundo que siendo el mundo verdadero parezca otro y vuelva siempre a ser el mismo. Es lo que logra Asturias en El señor presidente.

El portal del Señor poblado de mendigos que hablan delante de las sombras custodiadas por la policía secreta. Como los muertos de Juan Rulfo que hablan desde la oscuridad de sus tumbas.



Sergio Ramírez

www.sergioramirez.com