La vieja utopía en ruinas

La última vez que estuve en Venezuela fue en 2007, tiempo ya lejano en que el chavismo buscaba consolidarse apretando todas las tuercas posibles de la maquinaria de poder, para convertir, tantos años después, la incierta utopía del socialismo del siglo XXI en la alucinante distopía que es ahora. Y me acompañaban entonces dos libros que me ayudaban a entender el paisaje viviente, la novela 'País portátil', de Adriano González León, de 1967, y 'Chávez sin uniforme', de Cristina Marcano y Alberto Barrera Tyszka, recién aparecido.

Uno podía entonces imaginar aún a Venezuela de dos maneras: como en la historia del rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro; o como el país de Jauja, donde, estando todo tan a mano, no se necesita ni arar ni aserrar.



‘Detrás de un Mitsubishi hay gente comprometida’, rezaba el lema de un anuncio de página entera, cuándo aún había diarios impresos: un ejército de técnicos sonrientes custodiaba un deslumbrante modelo Lancer. La palabra ‘compromiso’, igual que la palabra ‘revolución’, pertenecía al léxico sagrado de Chávez, y aún podía sacarse partido a los eslóganes revolucionarios.



‘Venezuela rueda, y rueda en carros y camiones hechos en Venezuela’, dice el anuncio de la Chrysler citado como epígrafe en País portátil. Todavía en 2007 había colas de espera de hasta seis meses para recibir el modelo de coche reservado, Mercedes, Jaguar, Hummer. Y una fiesta para los cirujanos plásticos. Una muchacha solía recibir como regalo de sus padres, al cumplir los quince años, un lift de los senos; no en balde, el país producía reinas de belleza en serie.



Pero en los años setenta, gracias a la misma bendición inagotable del petróleo, tan mal repartida, Venezuela era también un foco cultural único: el premio de novela Rómulo Gallegos, el más importante del continente; la Biblioteca Ayacucho, dirigida por Ángel Rama, destinada a publicar todos los libros capitales de la cultura latinoamericana; periódicos innovadores como 'El diario de Caracas', que dirigió Tomás Eloy Martínez.



El personaje de 'País portátil', un combatiente guerrillero, busca en la lucha clandestina lo que aún es posible para la utopía personal en los años sesenta, las claves perdidas del país desigual en que ha nacido. Hoy, la utopía se ha degradado hasta la caricatura, convertida en un adefesio mentiroso, burocrático y letal. Por eso es que las novelas que escriben los jóvenes para contar el siglo XXI venezolano son distópicas.



'The Night', de Rodrigo Blanco Calderón, ganadora de la Bienal de Novela Vargas Llosa: Caracas en la oscuridad de los apagones, como un cementerio sin voces, el alucinante retrato en sombras de un inframundo donde los psicópatas andan sueltos como almas en pena.



Y 'La hija de la española', de Karina Sainz Borgo, premiada en España, Francia y Alemania, que recién he leído, y que ha provocado este artículo. Es un libro que se lee con creciente sensación de asfixia, uno mismo acorralado en la trama.



Caracas ha dejado de ser la ciudad abierta, de agudos contrastes, para convertirse en un escenario de agria confrontación sin escape posible; porque el poder de garras sucias que controla a la gente, invade viviendas, tirotea a los disidentes en las calles llena las morgues de cadáveres sin nombre.



Entonces, Adriana Falcón, expulsada de su casa, busca refugio metiéndose dentro de la identidad de Aurora Peralta, su vecina, hija de una inmigrante española. El cambio de identidad es la única puerta para escapar del infierno que arde día y noche en las calles, partidas de motorizados, la policía coludida con los acólitos del poder de “los hijos de la revolución”.



Y la Mariscala, y sus secuaces, personajes de los bajos fondos que repiten los eslóganes encendidos que se cantan a ritmo de reguetón, mientras trafican con los alimentos de la cartilla de racionamiento, son la imagen última de la metamorfosis entre la vieja utopía en ruinas y la distopía que arde en las fogatas callejeras con llamas de azufre.



La redención prometida ha terminado en una fantasmagoría de esperpentos.



Sergio Ramírez

www.sergioramirez.com