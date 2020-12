Aquí no ha pasado nada

Una de las grandes virtudes que tiene Cien años de soledad es la de servir como arquetipo de situaciones históricas que se repiten en América Latina porque los mecanismos y las trampas del poder siguen siendo las mismas. Derecha o izquierda. Da lo mismo.

Después de que se produce la masacre de los trabajadores bananeros en huelga, que deja tres mil muertos, “la versión oficial, mil veces repetida y machacada en todo el país por cuanto medio de divulgación encontró el gobierno a su alcance, terminó por imponerse: no hubo muertos, los trabajadores satisfechos habían vuelto con sus familias”.



Y mientras tanto, bajo el toque de queda los soldados “derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos”. Y para quienes preguntaban por sus familiares desaparecidos, la respuesta era: “En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz”.



A partir del mes de abril de 2018 ocurrió en Nicaragua una masacre ampliamente documentada por los organismos internacionales de derechos humanos, expulsados luego del país, de la que existen innumerables testimonios recogidos en videos y fotografías, y de la cual dieron cuenta los medios de prensa en el mundo. Más de 300 muertos, centenares de heridos, centenares en las cárceles, y más de cien mil exiliados, según la Acnur.



Este mes de diciembre, durante un acto de presentación de credenciales, Daniel Ortega ha negado que semejante masacre haya sucedido. En Nicaragua no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz.



Peor que eso, ocurrió lo contrario. Malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos salieron a las calles para derrocar al Gobierno democrático. Igual que en Macondo. “Aquí vino la protesta armada de fusiles, de escopetas... destrucción a los hospitales, quema de las escuelas, todo lo que se había logrado construir en beneficio de los pobres”.



¿Y los informes de las comisiones de derechos humanos? “Tanto los de Naciones Unidas como los de la OEA, sin ninguna fundamentación acusaban a la policía, al Frente de haber matado a ciudadanos que habían fallecido en los hospitales por otras razones”.



¿Y las listas de muertos? Son inventadas. ¿Y los centenares de heridos? Nunca existieron. ¿Y los presos? Son reos comunes, delincuentes, traficantes de drogas. ¿Y los cien mil exiliados? Se han ido del país por su gusto.



Como en Macondo aquel lejano 6 de diciembre de 1928. Quienes fueron asesinados a metralla y fuego de francotiradores con fusiles Catatumbo, de fabricación venezolana, murieron de muerte natural, o no se murieron nunca y se han escondido solo para desprestigiar a la autoridad constituida.



Y la primera dama de Nicaragua declara: “Desgraciadamente cuando decimos que la historia se repite, tenemos que reconocer que los traidores son plaga, son comejenes, hongos bacterias que se reproducen”. Y también son vampiros chupasangre, tóxicos, rastreros, satánicos.



La falsificación de la realidad es de vieja data. No hay nada nuevo bajo el sol, ni siquiera las realidades alternativas. El poder absoluto, que busca ser un poder para siempre, establece sus propias falsedades como verdad y aplica una gruesa capa de alquitrán para borrar los hechos, escribiendo encima un nuevo relato con la ambición de que llegará a ser creído como único, verdadero. Y el lenguaje erizado de epítetos que descalifican, niegan, rebajan, tampoco es ninguna novedad.



Lo recordaba al leer hace poco un escrito del juez Baltasar Garzón, cuando habla del fascismo de derecha en España. Porque también hay un fascismo de izquierda, y los lenguajes son similares. Dice Garzón que se divide “a la población entre buenos y malos, entre patriotas y traidores, convirtiendo al adversario político en enemigo. Una vez que está claro quién es quién, viene el proceso de deshumanización del contrincante, tildándolo de rata, escoria, garrapata, piojo o peste”. O cucarachas, dice el juez Garzón. Humanoides.

SERGIO RAMÍREZ

