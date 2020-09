Votar o no votar

Por enésima vez en su historia, la oposición al régimen chavista en Venezuela está desunida. El motivo esta vez es si deben participar o no en las elecciones parlamentarias del 5 de diciembre. Lo que está en juego son 277 curules de diputados para el período del 5 de enero de 2021 al 5 de enero de 2026, y la decisión es sumamente difícil.

“La oposición –me dice Peter Hakim, presidente emérito del Diálogo Interamericano– tiene buenas razones para boicotear las próximas elecciones porque el Gobierno tiene tantas formas de manipular el sistema que lo más probable es que las próximas no sean ni justas ni libres, por lo que la probabilidad de una victoria para la oposición es prácticamente cero”.



En 2015, por ejemplo, la oposición ganó las elecciones parlamentarias, pero dos años después el Tribunal Supremo –otra institución controlada por Maduro– despojó a la Cámara de sus competencias.



Juan Guaidó, el ‘presidente encargado’ del país desde enero de 2019, encabeza el grupo que se opone a la participación en los comicios. Guaidó cuenta con el reconocimiento diplomático de más de 60 países de Europa y América, pero no reside en el palacio presidencial en Venezuela. En Miraflores, apoyado por una alianza cívico-militar venezolana y con el respaldo de Cuba, Rusia y un puñado de países, despacha Nicolás Maduro.



Al otro lado está el excandidato presidencial Henrique Capriles, quien gestionó con Maduro la liberación de un centenar de presos políticos y ahora negocia la composición de un Consejo Nacional Electoral más equilibrado, con representantes de los principales partidos políticos para realizar elecciones más o menos confiables. Según Capriles, “la oposición se ha vuelto demasiado predecible... la agenda que se había presentado no dio resultado. Hay que abrir nuevos caminos”. Y uno de ellos es la participación electoral.



Capriles tiene razón cuando dice que la oposición parece haber llegado a un punto muerto. Sin embargo, no debemos olvidar que con Guaidó revivió la oposición, en un momento en el que parecía haber agotado sus recursos para derrotar al chavismo. Guaidó dominó la narrativa sobre Venezuela en todo el mundo, expuso las miserias del régimen de Maduro y se ganó el respaldo de más de medio centenar de jefes de Estado.



Un respaldo internacional que se tradujo en presiones europeas y sanciones de Estados Unidos a dirigentes y empresas del Gobierno venezolano. También, en un informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que detalló los abusos de los derechos humanos perpetrados y tolerados por el régimen de Maduro.



El gran problema en 2020 es que la oposición se encuentra seriamente fragmentada en cuatro grupos. El de Guaidó aglutina a 27 organizaciones que respaldan la abstención en los comicios; un pequeño grupo de partidos minoritarios ha pactado ya con Maduro; el de Capriles, que quiere contender por la Asamblea y gestiona modificaciones para limpiar el aparato electoral, y el grupo de María Corina Machado, que favorece la estrategia de la intervención extranjera, una opción que Elliot Abrams, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, calificó de incursión más en el “realismo mágico” que popularizó Gabriel García Márquez.



“A pesar de la evidencia en contrario –me dice Hakim–, yo creo que hay suficientes razones para participar en las elecciones. Sería una oportunidad para que se oiga la voz de la oposición. Y es, sobre todo, una oportunidad para que la oposición se enfoque en presentar un frente unido. La participación electoral podría revitalizar un movimiento que es cada vez menos efectivo. Lo que tiene que hacer la oposición es apelar a sus ciudadanos, no a la comunidad internacional”. Yo concuerdo con Hakim.



Sergio Muñoz Bata