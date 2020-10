Trump en esteroides

Si usted piensa que Donald Trump es un hombre de carácter intemperado, violento y volátil, vaya preparándose para un nuevo Trump más irritable y agresivo a causa del tratamiento con esteroides.

Trump está en el hospital porque contrajo el coronavirus. ¿Cuándo? La fecha exacta no se conoce porque la información sobre su padecimiento es contradictoria y confusa. No sabemos si el caso es leve o grave.



Mi primera reacción al ver por televisión el trasladado en helicóptero al Hospital Militar Walter Reed fue de incredulidad. ¿Cómo es posible que el hombre que durante todo el año ha negado o minimizado la existencia de la pandemia ahora diga que se ha contagiado del virus? ¿Será justicia divina? ¿O será que, como dice el refrán, más pronto cae un hablador que un cojo?



Nadie lo sabe con certeza porque en los casi cuatro años de su presidencia, Trump ha dicho 20.000 mentiras probadas y comprobadas. ¿Por qué no una más? ¿Por qué no aprovechar el contagio de varios de los asistentes a la ceremonia en la Casa Blanca en la que Trump celebró la candidatura de Amy Coney Barrett a la Suprema Corte de Justicia, o asistieron al primer debate presidencial sin máscara y sin guardar una distancia prudente, para declararse enfermo y despertar la compasión y la simpatía de los votantes?



Razones para armar el show televisivo le sobraban. Hace meses que su candidatura se precipita al abismo, con todas las encuestas registrando la caída de su popularidad hasta en los 3 o 4 estados que hace cuatro años le dieron la presidencia. ¿Por qué no declararse enfermo para distraer la opinión pública después de su vergonzosa actuación en el primer debate presidencial, una actuación que provocó la indignación nacional y el escarnio internacional?



¿Por qué no intentar desviar la atención de los votantes del reporte en The New York Times que evidenció que es un bribón que no paga impuestos y vive como rey con los reembolsos que pagamos los contribuyentes, y que, además, es un pésimo hombre de negocios que quiebra lo que toca?



Las informaciones del personal de la Casa Blanca y de los médicos que lo atienden en vez de despejar dudas han contribuido más a la duda y la confusión. Mientras los médicos que lo atienden decían que evoluciona estupendamente, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, declaraba que las siguientes 48 horas serían críticas para el presidente. Y unas horas después, el médico de cabecera de Trump decía que se había equivocado en su optimista declaración e intentaba aclarar sus contradicciones diciendo que Trump sí había sufrido problemas respiratorios, que sí había necesitado oxígeno y que estaba en un tratamiento con esteroides.



Durante el fin de semana, Trump continuó cometiendo imprudencias. El domingo apareció en su limusina acompañado de su chofer y guardaespaldas, saludando a sus seguidores evangelistas que rezaban por su pronta recuperación en las afueras del sanatorio. Si en realidad está enfermo, ¿por qué pone en peligro la salud de sus empleados encerrándose en un auto con ellos?



Con Trump, el viejo chiste de Mario Moreno, Cantinflas, cobra actualidad. “Puede ser que sí o puede ser que no, pero lo más probable es que quién sabe”. Nunca nada se sabe a ciencia cierta con este presidente.



A la hora de cerrar este artículo, la información sobre la salud de Trump y de quienes han estado cerca de él es más confusa que nunca. El número de contagiados en su círculo, así como en el resto del país, aumenta, pero Trump podría dejar el hospital y volver a la Casa Blanca como por arte de magia, más irritable y agresivo y más rápido de lo que los doctores recomiendan. ¿Usted qué cree, estaremos frente a un milagro y de ahora en adelante san Trump ingresará al santoral?

SERGIO MUÑOZ BATA