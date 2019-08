Tropieza la legalización de marihuana

De seguir como vamos, muy pronto California será irrespirable. Estará envuelta en una apestosa nube del humo de marihuana buscando soluciones a los problemas que la legalización de la droga ha provocado.



A tres años de su legalización, hemos visto que la mayoría de las promesas que hicieron los mercaderes de la droga no solo no se han cumplido, sino que han creado problemas que no existían antes y generado un sinfín de preguntas.

¿Bajó el precio de la hierba con la legalización, y la competencia logró desplazar su venta en el mercado negro? La respuesta es un claro y contundente no. Al contrario de las previsiones de que el precio de la hierba disminuiría porque se eliminaría la venta ilegal, que tiene costos altísimos, el resultado ha sido otro. Cuesta más caro comprarla en un dispensario que en la calle.



Ver: ‘Getting Worse, Not Better’: Illegal Pot Market Booming in California Despite Legalization



En California, el mercado negro de la marihuana es hoy casi tres veces mayor que el de la sustancia legalizada, entre otras razones porque el impuesto a la venta legal ha disparado su precio. En 2018, los consumidores pagaron 2.500 millones de dólares, y su venta sigue creciendo a un ritmo impresionante: 23 % anual. Se calcula que para 2019, el mercado legal llegará a la cifra récord de 3.000 millones de dólares. Una estratosférica cantidad que, sin embargo, es apenas una tercera parte de los 8.700 millones que seguirán gastando los consumidores al comprarla en el mercado negro.



¿Se ha determinado con precisión si la droga es segura y tiene cualidades curativas o seguimos sin saber la peligrosidad de sus efectos, las dosificaciones adecuadas y la manera correcta de mercadearla? Otra vez, la respuesta es no. Según el informe de la Academia Nacional de Medicina de enero de 2017, las cualidades curativas de la marihuana continúan siendo un misterio. Puede en algunos casos mitigar el dolor, pero no cura a nadie de ninguna enfermedad y usarla tiene muchos riesgos de salud, especialmente entre los jóvenes.



¿Es verdad que la marihuana inhibe la violencia? Eso dicen algunos consumidores, pero Alex Berenson –un periodista investigador afiliado al Marshall Project que dirige el exeditor de ‘The New York Times’ Bill Keller– ha escrito sobre el estrecho vínculo que existe entre la marihuana, la psicosis y el crimen violento. Para Berenson, es un hecho indiscutible que la marihuana produce paranoia y psicosis, y también que la gente con esquizofrenia comete crímenes violentos con mucha mayor frecuencia que la gente sana. ¿En los estados donde se ha legalizado el uso de la droga se ha reducido la criminalidad? No. Por el contrario: la criminalidad asociada a la marihuana ha aumentado en Colorado y en Washington.



Ver: Is marijuana legalization driving increases in violent crime?



¿Existe ya la tecnología para detectar el grado de intoxicación de un conductor marihuano con la misma precisión con la que la policía detecta el nivel de alcohol en la corriente sanguínea de un conductor? No. No hay forma de detectarlo con certeza.



¿Se ha normalizado la tramitación de permisos para instalar tiendas de venta de la droga y sus derivados en el estado de California? No. La inmensa mayoría de los gobiernos locales y estatales se niegan a otorgar permisos a dispensarios por los problemas que ocasiona el tráfico de viciosos. Se calcula que en el 76 % de las ciudades y en el 69 % de condados de California se ha prohibido el establecimiento de tiendas de venta de cannabis.



¿Y qué sucede en los campos donde se siembra la marihuana y en los invernaderos donde se cultiva? El olor nauseabundo a zorrillo muerto ha obligado a los vecinos a usar máscaras antigases y a protestar por su ubicación.



Ver: ‘Dead Skunk’ Stench From Marijuana Farms Outrages Californians



Por último, un dato que debería servir para darle perspectiva al problema. Mientras que en California el valor total del mercado es de 12.000 millones de dólares, en Alemania es de 240 millones de dólares.



SERGIO MUÑOZ BATA