¿Tormenta populista en la plácida Costa Rica?

En Costa Rica, ese tradicional remanso de paz, pluralismo y tolerancia en una región convulsa, suenan las alarmas. La reciente elección de Rodrigo Chaves para la presidencia ha generado inquietud sobre el futuro de su democracia, y comentarios desfavorables dentro y fuera del país.



El temor se justifica porque el historial del presidente electo es muy controvertido. Lo despidieron del Banco Mundial, donde trabajaba como economista, acusado de acoso sexual. Él niega el cargo. Desde su peculiar punto de vista, las acusaciones de hostigamiento sexual en su contra provienen de personas que no entienden la cultura latina. ¿Tendremos complejo de donjuán todos los latinos?



También fue despedido de su puesto de ministro de Hacienda con la anterior administración apenas a los seis meses de iniciar su gestión. Nunca se aclaró por qué el rompimiento con el presidente Carlos Alvarado Quesada.



Durante su campaña presidencial se lo cuestionó por la opacidad de su financiamiento. Viendo hacia el futuro, su falta de experiencia política genera muchas dudas, inquieta su carácter explosivo, y sus declaraciones populistas cuando no provocadoras asustan.



Considere, por ejemplo, que ha dicho: “La fuerza para gobernar se alimenta del temor a Dios”, que ha afirmado que durante su mandato, “Costa Rica volverá a ser el país más feliz del mundo”; peor aún, que no ha tenido empacho en repetir la desafortunada ocurrencia del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, describiendo a la mujer de “tener cabellos largos e ideas cortas”. En la práctica, se ha enemistado por igual con organizaciones empresariales y con sindicatos obreros.

Su triunfo, con una abstención que rondó el 50 %, se explica, principalmente, por la debilidad de su opositor, el expresidente José María Figueres, desprestigiado candidato de un desprestigiado partido político de la vieja guardia. Además, a Figueres se lo acusa de haber recibido pagos de una compañía francesa de telecomunicaciones tras finalizar su primer mandato presidencial en 1998.



Antes de la elección le pregunté a una señora costarricense por quién iba a votar. Entre desilusionada e ingeniosa, me respondió que todavía no se decidía porque la alternativa era entre “un perro y una rata”.



Al periodista Wilfredo Miranda Aburto, nicaragüense exiliado en Costa Rica que escribe en The Washington Post, le preocupa que su país adoptivo se “centroamericanice”, refiriéndose al lamentable panorama político en los otros países del istmo. Le alarman los ataques de Chaves al Tribunal Supremo Electoral del país, al que considera “una impecable institución, una utopía para países como Nicaragua”. Y le intranquiliza su declarada intención de eliminar a organismos independientes que no dependen del Gobierno central.



Los ataques frontales de Chaves contra los medios de comunicación, escribe Miranda, “son una rareza en una Costa Rica acostumbrada a los modales democráticos, de respeto a la libertad de pensamiento”. Chaves ha llamado “prensa canalla” al periodismo que lo critica.



“Perder a Costa Rica como democracia sería catastrófico no solo para sus ciudadanos, sino para quienes nos refugiamos acá, y para esta región en franca reversa. Lo que deseamos es que Chaves no ‘centroamericanice’ a Costa Rica en materia populista, autoritaria y autocrática, como en El Salvador y Nicaragua. Que no se persigan periodistas ni se exilien fiscales y funcionarios judiciales como en Guatemala”.



Entiendo la preocupación de mi amiga tica y de mi colega nicaragüense, pero soy más optimista sobre el futuro de la democracia en Costa Rica. Sé muy bien que los costarricenses han tenido la capacidad de cambiar el rumbo las pocas veces que en su historia se han equivocado. Basta con recordar cómo en 1949 proscribieron el ejército después de una sangrienta guerra civil y convirtieron los cuarteles en escuelas. Ahora les toca acotar los impulsos irracionales del nuevo presidente.

