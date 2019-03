Se salva Trump del delito de conspiración, pero…

Finalmente, después de dos largos años, el fiscal especial Robert Mueller ha concluido sus investigaciones y ahora les toca al pueblo americano y al Congreso leerlo en su totalidad para entender cabalmente cómo se dio la intromisión rusa en las elecciones de 2016 y cómo se dio la colaboración, no la colusión, con miembros del comité de campaña de Donald Trump.



De la apretada síntesis que el procurador de justicia estadounidense, William Barr, entregó al Congreso sobre el informe de Mueller destaco lo siguiente:

1) Está comprobado que sí hubo una abierta intervención rusa en el proceso electoral estadounidense mediante una campaña de desinformación en medios sociales y con el saqueo y distribución, a través de WikiLeaks, de cientos de correos electrónicos de miembros del equipo de campaña de Hillary Clinton.



2) No se pudo probar que Trump y su equipo hayan conspirado o coordinado con los rusos su intervención. Pero sí que varios miembros del equipo de campaña de Trump incurrieron en delitos relacionados con la elección.



3) Hasta ahora, 34 individuos han sido imputados por diversos delitos, y entre los delincuentes hay por lo menos cinco que pertenecían al círculo intimo de Trump.



Michael Cohen, su abogado personal, está acusado de ocho delitos financieros, entre ellos el de financiación ilegal de campaña al pagar a dos mujeres para silenciar las infidelidades de Trump durante la campaña presidencial. También está acusado de mentir al Congreso sobre los negocios de Trump en Moscú, que continuaron hasta un año después de que anunciara su campaña a la presidencia. Cohen ha sido sentenciado a tres años de cárcel.



Paul Manafort, quien fue el jefe de la campaña presidencial de Trump, a quien se lo acusa de delitos financieros, conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de la justicia. Hasta ahora ha sido sentenciado a siete años de cárcel.



Rick Gates, socio de Manafort y su segundo en la campaña de Trump. Se lo acusa de conspiración para defraudar y de mentir al FBI. A la fecha, su sentencia sigue pendiente.



Michael Flynn, exconsejero de seguridad nacional de Trump acusado de mentir al FBI sobre sus conversaciones con el embajador ruso Serguéi Kislyak sobre dos temas de Estado. Su sentencia también sigue pendiente.



George Papadopoulos, acusado de gestionar con los rusos publicidad negativa sobre Hillary Clinton y de mentir al FBI al respecto. Cumplió su condena de 14 días de cárcel en diciembre de 2018.



Yo, al igual que millones de mis compatriotas y la totalidad del Congreso, no he leído el informe de Mueller y tendré que esperar a que se haga público para leerlo y opinar con mayor conocimiento de causa. Esperamos que se haga público tal y como se hizo con el informe del fiscal especial Kenneth Starr sobre el presidente Bill Clinton, en 1998.



En cualquier caso, es evidente que las investigaciones sobre los turbios negocios de Trump aún no terminan. Seguimos esperando el resultado de las pesquisas de la fiscalía de Nueva York, que ya ha implicado a Trump en un delito de financiación ilegal de campaña para acallar sus infidelidades con dos prostitutas poco antes de las elecciones.



Tampoco han concluido las indagaciones de investigadores federales, estatales y congresionales sobre sus negocios, sus finanzas y su comité de la celebración inaugural de su presidencia.



Habrá que esperar a que concluyan todas las investigaciones para determinar si Trump es culpable de los delitos de los que lo acusan o si debe ser exonerado.



Por lo pronto, y no obstante su apresurada declaración de inocencia, lo que Mueller ha dejado bien en claro es que no se pudo probar que haya habido un pacto entre Trump y los rusos, pero que eso de ninguna manera lo exonera.



SERGIO MUÑOZ BATA