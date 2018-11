Se atasca sin remedio la caravana de migrantes

A juzgar por las torpes decisiones de los políticos activistas hondureños que dirigen la caravana de migrantes centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos, cualquiera diría que entre ellos, Donald Trump y el alcalde de Tijuana hay un pacto para impedirles su entrada al país y, de paso, desbaratar la política de asilo de Estados Unidos y México.

¿A quién, en su sano juicio, se le ocurre invitar a entre 5.000 y 9.000 personas a entrar a un país extranjero sin documentos, en vísperas de la elección intermedia en la que se jugaba el control del Congreso estadounidense?



¿A quién, en pleno uso de sus facultades mentales, se le puede ocurrir que un grupo de 500 hombres, mujeres y niños podría forzar su entrada a Estados Unidos cruzando una frontera militarmente fortificada?



Por más inverosímil que parezca, esta involuntaria y non sancta alianza ha propiciado que el genuino y doloroso drama de los migrantes centroamericanos atrapados en Tijuana se ahonde en un pantano sin salida.



El fiasco actual empezó a principios de octubre, cuando un exlegislador convertido en activista convocó la creación de una caravana de migrantes a Estados Unidos bajo el lema ‘No nos vamos porque queremos. Nos expulsan la violencia y la pobreza’.



El mensaje prendió de inmediato en un país en el que dos tercios de la población viven en la pobreza y es uno de los más violentos del mundo. La resonancia del oportunista llamado sorprendió a todos, incluido Bartolo Fuentes, el promotor de la idea.



“Nunca esperé que esto se hiciera tan grande”, dijo Fuentes al comprobar que ascendía a varios miles el número de personas que se unían al grupo para transitar con mayor seguridad y fuerza por México. Se calcula que en la primera caravana marchan unas 6.000 personas y otros miles más viajan en subsecuentes caravanas, conformadas por hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.



El éxodo también tuvo un eco desproporcionado en Estados Unidos, donde Donald Trump intentó, afortunadamente sin éxito, convertirlo en tema de campaña para las elecciones intermedias. Con su acostumbrado desparpajo, Trump demonizó a los migrantes con insinuaciones y mentiras.



Abusando de las prerrogativas que otorga el poder presidencial, en vez de enviar jueces migratorios para analizar las solicitudes de asilo de los migrantes, Trump ordenó el desplazamiento de casi 6.000 soldados a la frontera sur a detener la “invasión” de hombres, mujeres y niños. Un acto irresponsable que nos costará a los contribuyentes unos 200 millones de dólares.



Trump no es, sin embargo, el único político que ha contribuido a ahondar la crisis. El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, rebajó el carácter de su investidura llamando “vagos” y “mariguanos” a los migrantes. También dijo que “los derechos humanos son para los humanos derechos”, insinuando perversamente que los migrantes no eran seres humanos.



El problema que enfrenta Tijuana es real. El muro fronterizo de Trump encierra a miles de migrantes en una ciudad que al mes recibe unos 5.000 migrantes mexicanos deportados de EE. UU. La suma total de refugiados crea una serie de problemas cuya solución rebasa los limitados recursos de la ciudad.



Naciones Unidas y el gobierno federal en México tienen la obligación de apoyar económicamente a Tijuana para solventar una crisis que puede durar meses. Pero mientras eso sucede, las declaraciones de Gastélum solo pueden empeorar el asunto.



Más aún, cuando se opta por la violencia, el argumento de los débiles pierde su fuerza moral. Si hasta este domingo la caravana contaba con la simpatía de un sector de la opinión pública estadounidense, hoy, después del frustrado intento de ingresar al país por la fuerza instigado por los activistas, la afinidad se ha esfumado.