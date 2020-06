Se amplía el círculo de la protesta

Este domingo, la estatua de George Washington en Chicago amaneció pintarrajeada y con letreros, recordándoles a la nación y al mundo que el padre de la patria fue propietario de esclavos.

La inclusión de Washington en la lista de personajes históricos cuya memoria ofende a una buena parte de la población abre una nueva dimensión al movimiento en búsqueda de la verdad histórica de la nación que se inició con la demanda por remover monumentos de generales y héroes de los estados sureños que declararon la guerra al país para preservar sus privilegios, incluyendo la esclavitud.



De Washington sabemos que de su padre heredó un puñado de esclavos que en el curso de cincuenta años llegaron a sumar 300. Mucho se ha escrito alegando que seguía los usos y las costumbres de los estadounidenses ricos en el siglo XVIII y que sacrificó a los negros en aras de la unión con el resto de los estados.



Hasta ahora, la furia popular no ha alcanzado a Thomas Jefferson, el autor de esa frase que compendia el ideal de la nueva nación en la declaración de independencia de 1776: “Sostenemos que estas verdades son evidentes de suyo: que todos los hombres son creados de la misma manera, que su creador les otorga ciertos derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, y de quien se ha escrito que en el fondo de su alma aborrecía la esclavitud, aunque era dueño de más de 600 esclavos.



Peor aún, su famosa frase de la declaración de independencia es notable por la exclusión deliberada de las mujeres, los esclavos y los pobres. Es, de hecho, una confirmación del pensamiento supremacista blanco. Una postura no inusual en su época: veinticinco de los 55 delegados a la Convención Constitucional de 1787 eran dueños de esclavos.



En los dos siglos y fracción que han transcurrido desde entonces ha habido progresos innegables pero incompletos. Obligar a los estadounidenses a que confronten la parte sombría de su pasado es muy difícil, casi imposible, porque es incompatible con su convicción de ser un país excepcional. Hoy, los exaltados han optado por exigir, por medios violentos y reprobables, lo que la negociación pacífica no ha logrado.



Apenas unos días antes de la vandalización de la estatua de Washington, varios monumentos que honran a Cristóbal Colón, y uno a Juan Ponce de León en la ciudad de Miami, también fueron desfigurados en un intento por incluir en la protesta antirracista uno de los mayores magnicidios de la historia: la conquista y colonización de América por los europeos. Aunque es difícil precisar la cifra exacta de indígenas asesinados, esclavizados, contagiados por enfermedades mortales, desplazados o confinados, las investigaciones más confiables de historiadores y antropólogos apuntan que en 1492 había unos 5 millones de habitantes en lo que hoy es Estados Unidos y que para 1900 la cifra se había reducido a unos 250.000.



Continentalmente, se calcula que antes del encuentro con los europeos había unos 175 millones de habitantes.



Por regla general, las naciones erigen monumentos y estatuas para conmemorar momentos de gloria que ignoran sus fracasos y sus culpas. No cumplen el requisito central de aprender de la historia para configurar el futuro.



La única excepción que yo conozco es la manera como Alemania confrontó su horrendo pasado con absoluta honestidad. En Múnich hay un arco, el Siegestor, que en una de sus fachadas celebra la lucha de los bávaros contra los ejércitos invasores de Napoleón, pero donde al reconstruir la parte superior de la contrafachada, dañada por los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial, dejaron un espacio vacío con una inscripción: ‘Dedicado a la victoria, destruido por la guerra, reclamando paz’.



SERGIO MUÑOZ BATA