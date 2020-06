Este martes sale a la venta un libro escrito por John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump. Un libro que tiene tan desquiciado a su expatrón que ha intentado inútilmente impedir su publicación. Ya un juez federal rechazó los alegatos de Trump, y además los principales medios de comunicación del país han recibido un ejemplar del libro y han difundido su contenido. Hoy, toda persona medianamente alfabetizada sabe del caos que reina en la Casa Blanca y de los arrebatos irracionales del primer mandatario.

Lo paradójico, en todo caso, es que en las casi 500 páginas del libro hay poco que no supiéramos ya sobre el carácter moral de Trump, sobre su atrabancada manera de conducirse, su narcisismo, su admiración por los dictadores, su desprecio por los dirigentes de países demócratas tradicionalmente aliados de EE. UU., su suprema ignorancia (creía que Finlandia era parte de Rusia y Venezuela, de Estados Unidos), su falta de respeto a los medios de comunicación independientes y su manera vulgar y soez de tratar a quienes no concuerdan con él, es decir, su falta de preparación para ser presidente.



De lo escrito en este libro, nadie podría alegar que se trata de una conspiración fraguada en el Partido Demócrata. Las credenciales republicanas de Bolton son insuperables: fue subprocurador de Justicia de Ronald Reagan, subsecretario de Estado de George H. W. Bush, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas bajo George W. Bush y asesor de Seguridad Nacional de Trump.



Desde mi punto de vista, lo interesante del libro es que complementa con citas textuales de gente dentro de la Casa Blanca el retrato hablado de Trump esbozado anteriormente en libros como ‘Fear’, de Bob Woodward; ‘Fire and Fury’, de Michael Wolff; ‘A Warning’, de autor anónimo; o ‘A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership’, de James Comey.



Bolton revela el predicamento de Katie Walsh, exsubjefa de gabinete en la Casa Blanca y actualmente prominente figura dentro de la dirección del Partido Republicano. Según Walsh, Trump “no procesa la información de modo discernible. No lee. Hay gente que piensa que es semianalfabeta. Tratar con él es como intentar entender lo que quiere un niño. Sorprendentemente, esta es una opinión compartida por el exconsejero Steve Bannon, “Es como un niño de 11 años... y ya me cansé de ser la niñera de un anciano de 71 años”.



Para James Comey, exdirector del FBI, “Trump no tiene la estatura moral para ser presidente por su falta de ética y su desapego de la verdad. Es como un capo de la mafia”. Algo semejante piensan algunos de los altos ejecutivos de negocios que inicialmente aceptaron trabajar para él, como Gary Cohn. “Más que una persona, Trump es un amasijo de comportamientos terribles, un tonto de mierda rodeado de payasos”, dijo. Para Rex Tillerson, quien fue su secretario de Estado, “Trump es un jodido imbécil”, y para H. R. McMaster, exasesor de Seguridad Nacional, “es un mamerto que tiene la inteligencia de un niño idiota en kindergarten”.



‘Idiota’ es un calificativo que se repite hasta la náusea en la literatura sobre Trump. Así lo juzgan el general John Kelly, exjefe de gabinete; Sam Nunberg, su exasesor de Relaciones Públicas; Steve Mnuchin, secretario del Tesoro; Reince Priebus, su exjefe de gabinete.



Para Michael Cohen, el abogado que conoció desde dentro su manera de negociar, “Trump es un racista, estafador y tramposo”, y para Mary Trump, su sobrina, el tío es el hombre más peligroso del mundo.



De todo lo dicho sobre Trump, me quedo con el testimonio del exsecretario de Defensa James Mattis: “En toda mi vida nunca había visto un presidente que no procura unir al pueblo americano, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de tres años sin contar con un líder maduro”.



SERGIO MUÑOZ BATA