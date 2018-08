Retrato en blanco y negro

Para retratar con justicia la vida y obra del recién fallecido senador estadounidense John McCain, habría que empezar por resaltar sus atributos personales. Fue un hombre decente, íntegro, honorable, respetable y honrado. Casi al final de su vida tuvo el valor de enfrentar repetidamente al actual ocupante de la Casa Blanca, un advenedizo del Partido Republicano, pero Republicano al fin, demostrando siempre su espíritu independiente y su indómita valentía.

También habría que ampliar su retrato reseñando algunos de sus más visibles defectos. Tenía un carácter irascible, era explosivo e impaciente; y su ánimo belicoso, que regularmente privilegiaba la intervención militar sobre la negociación, tampoco le añadía virtudes. Peor aún, tuvo errores de juicio tan lamentables como haberle ofrecido una plataforma nacional a una incompetente y vulgar política de Alaska llamada Sarah Palin, al incluirla en su campaña presidencial de 2008 como candidata a la vicepresidencia.



La revisión de su polifacética carrera en el Senado y de la huella que deja en el escenario político nacional es también mixta.



En cuestiones de seguridad nacional fue un conservador tan radical que calificarlo de halcón irredimible no sería exagerado. De Corea del Norte a Bosnia, a Afganistán, a Irak, a Irán, a Siria, su postura belicista y provocadora fue una constante.

La revisión de su polifacética carrera en el Senado y de la huella que deja en el escenario político nacional es también mixta. FACEBOOK

TWITTER

Aunque creo que habría que enmarcar su nacionalismo radical en el contexto de su largo y sufrido historial militar. Largo porque la tradición castrense de su familia se remonta a Inglaterra en el siglo XVII, y por haber crecido con un abuelo y un padre que fueron destacados almirantes en la Armada estadounidense. Sufrido por haber sido salvajemente torturado durante los cinco años de su cautiverio en Vietnam al ser derribado su avión de combate sobre Hanói.



Solo un cínico como Trump, quien evadió la conscripción para pelear en Vietnam cinco veces, la última aduciendo que un espolón en el talón le impedía pelear, pero no jugar tenis, squash, fútbol americano y golf, se atrevió a poner en duda su heroísmo alegando que a los héroes no se los captura.



En el tema del combate a la corrupción política, McCain mostró su capacidad de arrepentimiento y su constante disposición a rectificar el rumbo. En 1989, él y otros cuatro senadores fueron señalados por interceder a favor de un financiero-donante a sus campañas, involucrado en una estafa masiva. McCain no solo reconoció su error, sino que unos años después, él y el senador demócrata Russ Feingold formularon una ley que reguló y transparentó la financiación de las campañas políticas.



La reforma migratoria fue quizá la labor a la que más tiempo le dedicó elaborando varios proyectos de ley, dos con el senador Ted Kennedy, que estuvieron a unos cuantos votos de solucionar el embrollo actual. Su disposición a negociar soluciones bipartidistas para resolver grandes problemas nacionales siempre será gratamente recordada.



Durante sus más de tres décadas en el Senado, yo tuve desencuentros con él por su posiciones conservadoras, aunque entendí que un representante de un estado conservador como Arizona no podría sobrevivir sin ellas. Admiré, sin embargo, el valor que tuvo para arrepentirse y repudiar muchas de ellas.



Lo conocí hacia 1983, en una fiesta en la residencia del embajador estadounidense John Negroponte en México, y me sorprendió gratamente su entusiasta defensa del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, por entonces en pleno debate en Washington, Ottawa y Ciudad de México.



Sé muy bien que Trump será tan solo un asterisco en una larga y digna carrera marcada por la civilidad y la decencia, pero celebro su valor para enfrentarlo y lamento que en el Senado actual no queden muchas figuras como él.



SERGIO MUÑOZ BATA