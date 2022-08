¿Podrá Nicaragua liberarse de la dictadura?

La gente en Nicaragua, no la élite sandinista, la está pasando muy mal. El dictador decide quién opina, quién participa en la vida política del país y, a veces, hasta quién vive. Sus decisiones también afectan la vida económica del país. Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica y el 82,3 % de la población vive en pobreza extrema, es decir, recibe un ingreso menor a un dólar por día.



(También le puede interesar: Para conservar la armonía con Estados Unidos)

La desigualdad entre la población urbana y la rural es escandalosa y las políticas del gobierno para aliviar la situación del país son perversamente inadecuadas. Los nicaragüenses que se refugian principalmente en Estados Unidos y Costa Rica contribuyen con sus remesas aproximadamente al 15 % del producto interno del país.

Lo peor de la situación actual en Nicaragua es que nada augura que el ciclo crónico de pobreza pueda superarse mientras continúe la dictadura.



En el período previo a las elecciones presidenciales de 2021, el gobierno de Daniel Ortega arrestó a más de 40 personas vinculadas a la oposición política, incluidos candidatos presidenciales, líderes del sector privado, trabajadores de ONG, defensores de los derechos humanos y periodistas.



También obligó a destacados intelectuales, como Sergio Ramírez, a refugiarse en otros países. En Nicaragua no hay libertad de expresión. A la fecha se han cerrado más de 20 medios independientes, incluyendo La Prensa, el diario que dirigiera el legendario Pedro Joaquín Chamorro.

Lo peor de la situación actual en Nicaragua es que nada augura que el ciclo crónico de pobreza pueda superarse mientras continúe la dictadura. FACEBOOK

TWITTER

Sin duda, lo más grave de la represión desatada hace cuatro años son las más de 350 personas asesinadas por agentes del Estado y los casi quinientos presos políticos arrestados por no alinearse con el régimen de Ortega.



Frente a este panorama desolador habría que preguntarse si es irreversible la dictadura. Según Peter Hakim, presidente emérito del Diálogo Interamericano, “es difícil imaginar el surgimiento de una movilización popular que el ejército sandinista no pueda controlar rápidamente”. ¿Podría el ejército volverse contra Ortega? “No lo creo, y tampoco puedo imaginar que Estados Unidos se lance contra Ortega o que lo intente cualquier otro país”.



La respuesta, quizá, nos la dé la propia historia del afligido país. Nicaragua logró su independencia en 1838, aunque no cabalmente, porque la dominación inglesa en la costa del Caribe persistió hasta 1860.



Por esas fechas gobernaba Tomás Martínez Guerrero. Un personaje que pasó de héroe nacional a dictador para terminar enterrado sin los honores militares que le habrían correspondido como militar y expresidente.



Veinte años después, José Santos Zelaya, otro presidente electo legalmente, también sucumbió a la tentación del poder e intentó perpetuarse como presidente para terminar en el exilio y la ignominia.



En 1937, Anastasio Somoza García empezó una dinastía que terminaría en 1979, cuando su nieto Tachito fue obligado a exiliarse en Paraguay, para terminar asesinado en un diluvio de balas. Cuentan que después del ataque, la policía tuvo que llevar el automóvil destrozado a un laboratorio para extraer el cuerpo acribillado a balazos del dictador.



Considerando que en la última elección de 2021 solo 1 de cada 5 votantes registrados votó, la pregunta obligada es: ¿sería factible que una oposición unificada terminara con el régimen? La respuesta sería sí, si pudiera unificarse y organizarse, una tarea nada fácil.



Coincido con Hakim, en que por el momento parece difícil que el pueblo de Nicaragua se libere de la dictadura, pero no olvido que el 17 de julio de 1979, en Managua, sucedió lo que parecía imposible. Terminar con la dictadura de la familia Somoza, que llevaba 43 años en el poder.

SERGIO MUÑOZ BATA

(Lea todas las columnas de Sergio Muñoz Bata en EL TIEMPO, aquí)