Panorama latinoamericano

Para hablar del futuro de la democracia en América Latina es imprescindible considerar el devastador efecto que ha tenido la pandemia, con más de 14 millones de casos reportados y casi medio millón de defunciones hasta mediados de diciembre.

A los problemas ancestrales de la región –una lacerante desigualdad económica que ha afectado desproporcionadamente a los que menos tienen, el hacinamiento en los centros urbanos, la deficiente procuración de servicios públicos, la ausencia de liderazgo político, el recrudecimiento de prácticas corruptas, la intermitente aplicación del Estado de derecho y el criminal abuso de los medios sociales para diseminar informaciones falsas– se suman ahora las consecuencias sanitarias y económicas que dejará la catastrófica pandemia.



Como para reafirmar nuestro pesimismo, la organización filantrópica Luminate realizó este año una investigación en la que entrevistó a 26.000 personas en cuatro países –Argentina, Brasil, Colombia y México– y encontró que en el subcontinente la democracia sufre ahora una crisis de representación y otra de confianza.



Su informe, ‘Percepciones sobre la democracia en América Latina’, confirma las tendencias señaladas por el Latinobarómetro en sus encuestas realizadas entre 2009 y 2018. La diferencia es que la nueva investigación evidencia un desencanto progresivo de la gente en la habilidad de sus respectivos gobiernos para manejar una crisis de la magnitud del covid-19. Peor aún, su nivel de confianza en el sistema democrático ha tenido un retroceso con relación al pasado inmediato, sobre todo entre los jóvenes.



También ha disminuido la confianza en las fuentes de información, no solo la de los políticos o los medios de comunicación, sino la de los científicos o de los doctores. Una desconfianza que parecería motivada en gran parte por los ataques constantes de los líderes populistas a los datos desfavorables.



Otro hallazgo interesante fue que la mayoría de los entrevistados no están dispuestos a sacrificar sus derechos por cuestiones de seguridad. Es decir, dudan de si deben obedecer a las autoridades que restringen sus libertades aduciendo un bien colectivo que ellos consideran dudoso. En este mismo sentido, apoyan su derecho a protestar las decisiones que toma el Gobierno en nombre de la salud colectiva.



La encuesta muestra que la población en tres de estos países opina que el Gobierno no ha manejado adecuadamente la crisis del coronavirus. Paradójicamente, en Brasil, donde se han registrado 7’238.600 casos y han muerto 187.000 personas a causa del contagio de lo que Jair Bolsonaro calificó de “catarrito”, y quien se ha comportado irresponsablemente al mezclarse con multitudes sin tapabocas, la gente opina que la pandemia ha sido bien manejada.



Es evidente que pretender englobar a América Latina para predecir su futuro es complicado, si no imposible. Aun sin pandemia, entre Honduras y Brasil, por poner un ejemplo, hay más diferencias que semejanzas. También es obvio que en toda la región el gobierno representativo, los partidos políticos y la mayoría de las instituciones que sustentan la democracia se han ido debilitando por la labor de zapa de líderes populistas como el difunto Hugo Chávez y su prolongación mecánica, Nicolás Maduro, o el mexicano Andrés Manuel López Obrador, que constantemente recurren a encuestas amañadas o plebiscitos minoritarios para validar sus proyectos personales.



Y si a la crisis económica, de salud y de desconfianza en las instituciones democráticas le aumentamos la inseguridad, el narcotráfico, la inmigración descontrolada, el déficit educacional y el calentamiento global que azota la región, el panorama para 2021 no se ve prometedor.

SERGIO MUÑOZ BATA