Ortega y Putin, dos dictadores hermanados

Toda proporción guardada, todo indica que el sátrapa nicaragüense Daniel Ortega está empeñado en emular al dictador ruso Vladimir Putin. Las diferencias entre ambos son enormes, pero sus maniobras para mantenerse en el poder son similares.



Putin es el dictador de un país enorme, y Ortega vive en uno de los países más pobres del mundo, eso sí, suntuosamente. Putin es maquiavélico, y Ortega es solapado; Putin es inteligente, y Ortega es un palurdo.

Putin manda en Rusia desde la ruptura de la URSS hacia los 80 y no tolera a la oposición. Ortega, quien tampoco soporta la competencia, llegó al poder por las armas derrocando la dictadura de Somoza a fines de los 70. Tras tres tropiezos, recuperó la presidencia en 2007 y se ha mantenido en el poder, mediante el fraude y la intimidación, por 14 años.



Legalmente, a Putin le quedarían solo 3 años más en el poder, pero como la ley es un estorbo para él, hace años que se dedica a eliminar opositores con palizas en las calles, encarcelamientos en Siberia o envenenándolos.



Algo semejante ha hecho Ortega con vistas a su reelección, por cuarta vez consecutiva, el 7 de noviembre. El problema es que el dictador nicaragüense sabe que no le basta con tener el control del ejército, la policía, los tribunales de justicia, el tribunal electoral y la legislatura. También sabe que con la compra de votos con subsidios gubernamentales no rebasaría el 30 por ciento del electorado. Y es por eso que en las últimas semanas ha desatado una purga política al más puro estilo soviético, arrestando a candidatos de oposición, periodistas, antiguos compañeros de armas, hombres de negocios rebeldes y más de 20 líderes cívicos.



Entre los detenidos destacan, por su pedigrí político, Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijos del legendario Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado por los esbirros de Somoza en 1978, y de Violeta Barrios de Chamorro, la mujer que derrotó a Ortega en la elección presidencial de 1990. Otro hijo, el periodista Carlos Fernando Chamorro, recién tuvo que exiliarse después de que la policía sandinista allanara su domicilio.



Otros candidatos detenidos son el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana.



La purga alcanza también a héroes de la revolución como Hugo Torres, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil y Víctor Hugo Tinoco, excomandantes que colaboraron con Ortega para derrocar a Anastasio Somoza Debayle, hijo del creador de la dinastía que por décadas sometió al país a una de las más cruentas dictaduras en Latinoamérica.

Así las cosas, la gran pregunta es: ¿cómo restablecer el orden democrático en el sufrido país centroamericano? Lo primero es que la oposición presente un frente político unificado con una figura de prestigio universal como aspirante a la presidencia.



Lo segundo es una reacción contundente contra la dictadura de parte de la comunidad internacional que incluya severas sanciones económicas de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, además de la expulsión de la Organización de Estados Americanos.

Las sanciones deben obligar a la oligarquía nicaragüense oportunista en contubernio con el régimen a recalibrar su posición. Estados Unidos debe dejarles claro que su permanencia en el Cafta, el tratado de libre comercio con la región del que dependen sus exportaciones, está en serio peligro.



A nadie debe extrañar que el mismo día en el que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó sanciones al régimen de Ortega, Putin, el hermano mayor de Ortega, anunció su apoyo irrestricto a las tres dictaduras latinoamericanas: Cuba, Venezuela y Nicaragua.



SERGIO MUÑOZ BATA