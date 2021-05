Nuevo atentado contra la libertad en Venezuela

Este viernes, el llamado Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, una institución cuyo título encapsula un lamentable oxímoron, dada su abyecta dependencia del Poder Ejecutivo, asestó un nuevo golpe a la libertad de expresión en el sufrido país.

Después de un litigio que duró años, el Tribunal decretó el embargo del edificio del periódico ‘El Nacional’ como parte de una “indemnización” por presuntos daños morales a Diosdado Cabello, el actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (y el poder detrás del trono). Su delito es haber difundido una nota originalmente publicada en ‘The Wall Street Journal’, el diario ABC de España y otros 80 medios nacionales e internacionales, en la que señalaban que Diosdado estaba siendo investigado en Nueva York y Miami, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.



Yo estoy convencido de que el daño moral a Diosdado empezó cuando nació, no cuando dos tribunales de justicia en Estados Unidos lo investigaron y los medios difundieron la noticia.



El asalto a ‘El Nacional’ forma parte de un embate del chavismo a los medios de comunicación que ha sido constante y brutal. Según los datos reportados en el diario ‘El País’ de España, tan solo entre 2013 y 2018, el régimen mandó cerrar 115 medios de comunicación: 41 impresos, 65 emisoras de radio y 8 televisoras. Por otro lado, el Instituto de Prensa y Sociedad informa que “al menos 5 millones de venezolanos viven en desiertos informativos, regiones sin medios suficientes para informar a su población”.



Tan solo en 2020, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro detuvo sin justificación a 66 periodistas y trabajadores de medios, según reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos.



Que la sentencia del Tribunal contra ‘El Nacional’ se dé justo en el momento en el que se discute una nueva iniciativa para establecer un diálogo entre el Gobierno y la oposición es infortunado, pero no debería entorpecer el enésimo intento de romper el impase creado por un régimen autoritario y una oposición desorganizada y fragmentada.



Hoy, la democracia no existe en Venezuela. Periódicamente se celebran elecciones de dudosa competitividad y amañadas por las autoridades electorales. En el país no rige el Estado de derecho, y la inmensa mayoría de la población vive en condiciones precarias de salud, educación, seguridad y bienestar.



Una precariedad que no es nueva. Para cuando Chávez murió, en 2013, las instituciones democráticas ya habían sido socavadas, y el acoso a los medios de comunicación, partidos políticos, líderes de la oposición y la sociedad civil ya existía.



Ocho años después, el chavismo sigue en el poder no obstante las manifestaciones populares de repudio al régimen; las sanciones estadounidenses a individuos, negocios, y autoridades venezolanas; el reconocimiento casi universal a la presidencia de Juan Guaidó y las frustradas propuestas de diálogo para terminar el conflicto.



“La última propuesta de diálogo hecha por Juan Guaidó es un reconocimiento de que el único camino a la transición democrática es la negociación”, me dice Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano.



Sin embargo, añade Shifter, el problema central de esta posible negociación es que la oposición no presenta un frente común, y quizá en lo único en lo que coinciden sea en reconocer que la mayor parte de los venezolanos se opone a las sanciones.



El abuso contra la prensa independiente continuará mientras el chavismo esté en el poder, y para sacarlos del poder y restaurar la libertad, no solo de prensa, no hay más ruta que una negociación que permita que sea el voto de los venezolanos el que escoja a sus gobernantes en elecciones libres y limpias.



SERGIO MUÑOZ BATA