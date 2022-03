Novena Cumbre de las Américas

El propósito de la novena edición de la Cumbre de las Américas, que se celebrará a principios de junio, en Los Ángeles, California, es ‘Construir un futuro sostenible, residente y equitativo en el hemisferio’. Si revisamos la historia de la cumbre y sus resultados, parecería poco factible que ahora sí cumpla su propósito.



De la primera a la octava reunión de presidentes del hemisferio no han faltado propuestas constructivas para mejorar el desarrollo económico de la región, fortalecer la democracia, erradicar la pobreza y defender los derechos humanos. También ha habido valientes intentos de mejorar las relaciones entre los países de la región, y no han faltado episodios de circo, teatro y maroma. Lo que ha escaseado son resultados duraderos.



En la primera cumbre, en Miami, 1994, se propuso erradicar la pobreza, proteger el medioambiente y fortalecer la democracia. La gran promesa fue un ambicioso plan de desarrollo a través de la integración económica del hemisferio.



Siete años después, mientras en las calles de Caracas los venezolanos protestaban contra la deriva autoritaria del presidente Hugo Chávez, el énfasis de la tercera cumbre en Quebec era la defensa de la democracia en el hemisferio. En los hechos, como bien señala Peter Hakim, presidente emérito del Diálogo Interamericano, el objetivo no se cumplió, “hoy hay menos democracia y menos cooperación en el hemisferio que en cualquier otro momento de la historia en los últimos 30 años”.

Algo semejante sucedió con el sueño de la integración económica del hemisferio durante la cumbre de 2005, en Mar del Plata. La división ideológica entre los países de América del Norte y del Sur se acentuó y acordar un tratado de libre comercio para todo el hemisferio resultó imposible. Es verdad que con el transcurso de los años se firmaron tratados de libre comercio entre EE. UU. y varios países latinoamericanos, pero, a la fecha, la integración continental sigue siendo inalcanzable.



En 2012, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, contando con la colaboración de Barack Obama, propuso “hablar francamente de los temas que nos unen, pero también de los que nos dividen”, y propició un encuentro histórico al invitar a Raúl Castro a participar en la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias.



El fruto de este diálogo abierto entre el dictador cubano y el demócrata Obama fue significativo, pero de muy corta duración. No obstante, el esfuerzo de Santos le dio mayor relevancia a una reunión periódica plena de promesas, pero vacía de logros concretos.



El panorama para la cumbre en Los Ángeles no se ve alentador. Como no podía ser de otro modo, desde la Casa Blanca anuncian que la cumbre es emblemática del interés de Estados Unidos en la región. ¿Será cierto? Y ¿cómo ven la reunión desde América Latina? ¿Habrá una versión unificadora de la cumbre ahora que el subcontinente parece estar cambiando de piel por enésima vez?



Mucho se ha hablado del resurgimiento de la marea rosa en América Latina, pero sería un grave error suponer que el liberalismo social del joven presidente de Chile, Gabriel Boric, es semejante al izquierdismo dinosáurico del mexicano Andrés Manuel López Obrador, o a la visión autoritaria de Maduro u Ortega. Es un hecho que ha habido un giro a la izquierda, pero no hay una visión unificada en la izquierda.



En Estados Unidos, por otra parte, la agenda de política exterior de Joe Biden está sobrecargada de asuntos vitales, empezando por reparar las alianzas con los países amigos que Trump dinamitó. La invasión rusa a Ucrania, la competencia económica con China, los desarrollos nucleares en Corea del Norte e Irán, el cambio climático, la inmigración ilegal y el eterno combate al terrorismo.



Así las cosas, veo difícil que la Cumbre de las Américas en mi ciudad tenga éxito.

SERGIO MUÑOZ BATA

