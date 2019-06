México cedió al chantaje de Trump

Que los mexicanos celebren como victoria el acuerdo con Donald Trump de suspender, no de cancelar, la arbitraria imposición de aranceles a México, comprometiéndose a cambio a tomar “fuertes medidas” para frenar el flujo de familias centroamericanas que cruzan su territorio para pedir asilo en Estados Unidos, es una vergüenza.

Aplaudir un acuerdo del que nadie, salvo los firmantes, conoce los términos es indigno e irracional. ¿Por qué el presidente de México no les explica a los ciudadanos la totalidad de los acuerdos, y en particular ese al que Trump se refiere como muy importante? ¿De qué habla Trump cuando asegura que México les comprará enormes cantidades de productos agrícolas a “los patriotas granjeros estadounidenses”? ¿Puede México, o cualquier otro país en el mundo, confiar en la palabra del hombre que en 828 días ha dicho más de 10.000 mentiras comprobadas y afirma que la Luna es parte de Marte?

México aceptó militarizar su frontera sur para impedir el paso de familias que huyen de la violencia y la miseria en sus países, implorando que se oigan sus casos y, si procede, les den asilo en Estados Unidos. También, darles habitación, alimentación, trabajo y servicios de salud a los peticionarios de asilo por tiempo indefinido y sin fijar topes en sus números. Asimismo, aceptó lo que todavía no sabemos.



¿Por qué? Porque López Obrador no tuvo las agallas para responder con inteligencia y valentía al chantaje de Trump. Un chantaje que bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio habría sido inaceptable, según declaró Pascal Lamy, quien fue presidente de la institución. Peor aún, haber cedido al chantaje de Trump sienta un terrible precedente, sobre todo tratándose de un bufón, peligroso, agresivo e inmoral como Trump.



En Estados Unidos, fuera de las alabanzas de la pandilla habitual de lambiscones de Trump, el acuerdo ha sido recibido con enorme escepticismo. En artículos que han despertado la furia tuitera de Trump, The New York Times y The Washington Post han publicado sendos reportajes en los que citan a fuentes de ambos países, familiarizadas con la negociación, que aseguran que lo anunciado como la gran negociación ya había sido negociado meses antes en reuniones con la entonces secretaria del Departamento del Interior Kirstjen Nielsen.



También se rumora que Trump decidió aceptar el acuerdo porque sintió la enorme presión de empresarios y políticos, incluyendo a muchos de su propio partido, que le hicieron ver las posibles consecuencias políticas y económicas de sus arrebatos tuiteros.



¿Por qué el Gobierno mexicano no decidió esperar a que este lunes entrara en vigor el 5 por ciento de arancel con el que Trump amenazaba? ¿Por qué no reciprocar de inmediato imponiendo aranceles a productos de estados que votaron por Trump para luego volver a negociar? ¿Por qué no esperar a que el consumidor estadounidense sintiera los efectos de los aranceles a México, China, Japón y Europa? Trump está en pleito con todo el mundo. ¿Por qué seguir aguantando las impertinencias y los insultos de Trump, en vez de enfrentarlo por primera vez?



Estas son algunas de las muchas preguntas que me hago, y Gustavo Mohar, el reconocido experto mexicano en asuntos migratorios, parece haber concordado conmigo cuando escribió: “Era evidente –escribió Mohar en un tuit– que Trump estaba bluffing. México pagó un alto precio a cambio de nada. Es un día triste para los solicitantes de asilo reales y potenciales”.



Si Estados Unidos decide mandar el grueso de los solicitantes de asilo a México, las ciudades de la franja fronteriza se verían rebasadas por decenas de miles de migrantes que no quieren vivir en México sin contar con la infraestructura ni el dinero necesarios para recibirlos, y México quedará peor que como estaba.