¿Luz al final del túnel?

Apoyar la intervención extranjera en Venezuela y abogar por que las fuerzas armadas desconozcan al actual presidente serían decisiones difíciles de tomar si no fuera por las circunstancias específicas del caso. No hacerlo hoy sería una vergüenza.

En la Venezuela de hoy, me dice un colega venezolano, “no es solo la burguesía la que protesta contra el régimen. Los pobres son los que están poniendo los presos y los muertos, y no por razones ideológicas sino por hambre y rabia”. Así las cosas, el futuro del país sigue siendo incierto y el desenlace dependerá de lo que hagan las fuerzas armadas y de la presión que la opinión pública nacional e internacional ejerza sobre los militares.



Entre las muchas preguntas que requieren respuestas claras, destaco tres que les plantee a cinco personas de distintas nacionalidades que conocen bien la historia del continente entero y la de Venezuela.



P: ¿Coincides conmigo en que la única posibilidad de que el conflicto en Venezuela se resuelva pacíficamente depende de la posición que tomen las fuerzas armadas venezolanas?



Los cinco respondieron afirmativamente.



P: ¿Puede la presión nacional e internacional hacer que los militares venezolanos obliguen a Maduro a salir del país y a fijar fecha para elecciones supervisadas por organismos internacionales?



“Nunca hay una relación de causa-efecto entre la presión internacional y la decisión de los gobiernos o de los militares en este caso”, me dice el exembajador de Estados Unidos en Venezuela Charles Shapiro, “pero sí es muy probable que dada la magnitud de la presión internacional, tenga un impacto considerable”.



Algo semejante me responde el Dr. Abraham Lowenthal, profesor emérito de asuntos internacionales en USC. “Yo pienso que la comunidad internacional sí juega un papel importante configurando este intento de cambiar las cosas y alentando a las fuerzas armadas a encontrarle una salida pacífica al problema”.



Desde Colombia, me recuerdan que “fue el general Padrino quien hizo reconocer el triunfo de la oposición en la elección de la Asamblea Nacional”.



P: Dados el historial de EE. UU. en la región y la desconfianza que Trump despierta en todo el mundo, ¿crees que es positiva la intervención estadounidense en el conflicto venezolano?



“El historial es malo –me dice el colega venezolano–, pero hemos llegado a un punto en el que esa intervención está siendo clave dentro del país e internacionalmente, salvo en los grupos tradicionales de izquierda que tienen la debilidad de apoyar a ciegas a Maduro”.



“Venezuela –me dice Shapiro– es uno de los países –junto con India e Israel– en donde Trump es visto favorablemente porque ha puesto su atención en la gente de Venezuela”. Además, “recuerda que la ofensiva contra Maduro tiene el apoyo de republicanos y demócratas en ambas cámaras”.



Para el embajador mexicano Andrés Rozental, “la iniciativa de Estados Unidos de desconocer el gobierno ilegítimo de Maduro y reconocer a Guaidó fue fundamental para atraer a europeos y latinoamericanos y crear la presión internacional que hoy puede llevar a una transición pacífica. Hay que recordar que aunque Washington no fue parte oficial del Grupo de Lima, estuvo participando tras bambalinas con los gobiernos de los países más importantes de América Latina. Salvo México, cuya posición es un vergonzoso retroceso a la política exterior del PRI de los 60 y 70, los demás países tomaron la posición correcta de desconocer al dictador, cuya última elección fue fraudulenta y antidemocrática, según todos los observadores internacionales”.



“Lo que viene –me dice el colega venezolano– será trascendente porque ha habido un punto de inflexión. Algo cambió y no hay regreso. Me puedo equivocar, pero no lo creo”.