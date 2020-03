Las propuestas trasnochadas de Sanders

Comparto el desencanto de los jóvenes estadounidenses con el sistema político y económico actual, y su queja por la falta de oportunidades en el empleo y el crecimiento de la desigualdad. Entiendo su desaliento porque el Gobierno no escucha la alarma de la comunidad científica con el calentamiento global, porque se doblega ante los cabilderos de la venta de armas, por el desproporcionado costo del cuidado médico y de las colegiaturas en la educación superior. Pero me preocupa que fijen su esperanza en el candidato presidencial demócrata que promete darle una cara humana al capitalismo con ideas que hace décadas fracasaron.

Me preocupa la posibilidad de que Bernie Sanders gane la nominación demócrata a la presidencia porque mi prioridad es evitar que Trump se reelija, y dudo mucho que un autoproclamado “socialista” pueda ganar la presidencia de un país en el que el 37 por ciento de los votantes se identifican como conservadores; el 35 por ciento, como moderados, y solo el 24 por ciento, como liberales.



También me preocupa la rigidez ideológica de Sanders, quien tras un año del colapso del régimen soviético y sus satélites en Europa Oriental decidió pasar su luna de miel en la URSS para celebrar el triunfo del marxismo soviético. ¿Acaso no sabía lo que todo el mundo sabía que estaba a punto de suceder?



Aparentemente, no. Un año después, mientras los alemanes del Este y el Oeste derribaban el muro de Berlín, Sanders viajaba a Cuba para intentar conocer a su ídolo, el dictador Fidel Castro. Una admiración que no fue un pecadillo de juventud, sino devoción que se mostró inquebrantable la semana pasada al argumentar que “no es justo decir que todo lo que sucede en la Cuba comunista ha sido malo. Cuando Fidel llegó al poder –dijo Sanders–, inició un admirable programa de alfabetización intensivo para subsanar el enorme analfabetismo en Cuba”.



Lamentablemente, y como bien ha señalado Donna Shalala, quien fue secretaria de Salud en el gabinete de Bill Clinton y ahora representa un distrito de Florida en la Cámara Baja, Sanders “está equivocado, mal informado, y lo dicho es ofensivo e inaceptable”. Sanders, al igual que muchos otros, como el primer ministro Justin Trudeau, sigue confiando en la propaganda castrista.



La verdad es que “en 1959, Cuba ocupaba ya uno de los primeros lugares en salud y en educación del continente americano, junto con Costa Rica y Argentina”, me dice en conversación telefónica el Dr. Jorge Salazar Carrillo, director del Centro de Investigación Económica de la Universidad Internacional de Florida y autor de Cuba: 'From Economic Take-off to Collapse Under Castro'.



Me preocupa también el efecto negativo que su candidatura podría tener en la elección de candidatos demócratas al Congreso en distritos donde el electorado es mayoritariamente moderado. De los 40 representantes que en 2018 ganaron una curul a la Cámara Baja, 21 ganaron en distritos que Trump había ganado en la elección de 2016. Ahora me temo que su rechazo a Sanders los orille a votar por candidatos republicanos.



Me irrita su ambigüedad partidaria. Aunque está registrado como candidato demócrata a la presidencia en 2020, también está registrado como independiente para el Senado en 2024; su populismo dogmático, polarizante y amargado, que le ha impedido trabajar al lado de quienes no pasan su prueba de pureza ideológica, y su incompetencia. En los treinta años que ha estado en el Congreso, de los 7 proyectos de ley que ha presentado, dos fueron para cambiarles el nombre a oficinas de correos y otro establecía el Día del Bicentenario en el estado de Vermont.



Por suerte, los demócratas todavía estamos a tiempo de escoger bien a nuestro candidato votando con sensatez en las primarias siguientes.



Sergio Muñoz Bata