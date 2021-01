La rebelión de los deplorables

‘Muerto el perro, se acabó la rabia’, dice el viejo refrán. El problema hoy en Estados Unidos es que ni el perro ha muerto ni el sentimiento de rabia ha amainado.



Hasta ahora, el instigador del asalto al Capitolio sigue en la Casa Blanca, y la rabia subsiste entre quienes defendemos las instituciones democráticas y nos ofende este salvaje asalto al proceso de transición del poder de forma democrática y civilizada.

También sienten rabia los orates que siguen creyendo las mentiras del desconsolado perdedor, a pesar de la abrumadora evidencia, certificada por las autoridades electorales (republicanos y demócratas) y por los tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, y se agazapan planeando sus próximos ataques.



Para mí y para la mayoría de los estadounidenses no hay duda de que Donald Trump, Rudy Giuliani y sus compinches en el Congreso deben ser castigados. Las pruebas de su intentona golpista al más puro estilo fascista ahí están a la vista de todos. Previo a que las hordas de enajenados invadieran el Capitolio, Trump les dio públicamente la consigna: “Si ustedes no luchan hasta más no poder, perderán su país. Que se aparten los débiles, esta es la hora de los fuertes”.



Mientras Rudy Giuliani, su eterno, arcaico y servil adulador, incitaba a la muchedumbre a pelear invocando una expresión medieval alemana, seguramente incomprensible para sus destinatarios, de “hacer un juicio por combate”, es decir, pelear a golpes para adjudicarse la elección presidencial.



En efecto, la chusma, tan semejante a las ‘Turbas Divinas’ que el comandante sandinista Tomás Borge capitaneaba para reprimir a la oposición nicaragüense en los 80, entró al Capitolio buscando impedir por la fuerza que se terminara el conteo de votos electorales e ingenuamente impedir así la confirmación del triunfo de Joe Biden. Algunos de ellos llevaban armas de fuego y cocteles molotov, todos participaron en la destrucción de puertas y cristales, y en el saqueo a las oficinas de algunos congresistas.



Para castigar a Trump, los periódicos serios como ‘The New York Times’, ‘The Washington Post’, y hasta el conservador ‘The Wall Street Journal’, al igual que los grandes empresarios del país, han pedido su renuncia. Una petición ilusoria porque Trump carece de principios morales. Peor aún, si antes era deshonesto, voluble e inestable, renunciar ahora sería admitir que es un perdedor, algo que su ego le impide.



También se les ha pedido al Vicepresidente y a los miembros del gabinete presidencial que invoquen la 25.ª enmienda de la Constitución y declaren a Trump incapacitado para gobernar. Otra propuesta inviable, porque ni Pence ni el gabinete tienen la fortaleza moral necesaria para hacerlo.



Así las cosas, parece que la única opción real para que Trump pague las consecuencias de su aberrante conducta es el anunciado proceso de ‘impeachment’, en la Cámara Baja, que seguramente prosperará.



Por otro lado, aunque veo difícil que en el Senado aparezcan 17 republicanos que respalden el juicio político, dado que el valor es algo que escasea en ese partido, vale la pena intentar persuadirlos cuando entre en funciones el nuevo Senado.



Para mí, el criminal remate a su desastrosa administración amerita que Trump pase a la historia como el único presidente que se ganó a pulso dos juicios políticos que quedarán en su expediente.



Asimismo, las autoridades tienen la obligación de procesar legalmente a los vigilantes que invadieron el Capitolio. A todos los deplorables que entraron por la fuerza y se dedicaron al saqueo, y con mayor rigor a quienes portaban armas de fuego.



El agravio a las instituciones democráticas y los cinco que murieron en el asalto demandan que se haga justicia.



SERGIO MUÑOZ BATA