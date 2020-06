La lucha hacia la igualdad

Hace ya dos semanas que el mundo atestiguó la muerte de George Floyd, en Minneapolis. Las protestas por su muerte se extienden por todo el territorio nacional y crecen en intensidad, pero me temo que mucha de la gente ofendida por el angustioso video de los 9 minutos de su agonía no tiene una idea cabal de la situación en la que hoy vive gran parte de la comunidad negra en Estados Unidos ni de la necesidad de rectificar el curso.

Se sabe un poco de la brutalidad con la que la policía responde a incidentes en barrios de minorías, pero se ignoran su profundidad y su persistencia; se condena, casi universalmente, la permanencia del racismo, pero se desconocen sus efectos en la vida de quienes lo sufren; poco se sabe de la impunidad que tienen los policías violentos y de las graves fallas de un sistema de justicia que desampara a las minorías y a los pobres; casi nadie conoce el desproporcionado costo que asumen las ciudades por tener que defender a policías abusivos.



El impacto de la brutalidad policiaca es el tema del día, y con razón. En 2017 la policía mató a más blancos, 457, que a negros, 223, pero si consideramos que el 60 % de la población es de raza blanca y el 18 % son negros, veremos que por cada millón de habitantes mueren 2 blancos y 6 negros. En 2019 solo hubo 27 días en los que la policía no mató a alguien; peor aún, entre 2013 y 2019, el 99 % de los policías acusados de brutalidad fueron exonerados por el sistema de justicia y el costo de la defensa de los policías abusivos corrió a cargo de los contribuyentes. Entre 2013 y 2019, Minneapolis pagó más de 25 millones de dólares a familiares de víctimas de brutalidad policiaca. El policía victimario, cero.



Otro problema que agobia a los afroamericanos es el uso excesivo de ‘perfiles raciales’ para cuestionar o arrestar a personas por su raza o su origen nacional. A partir de 2002, la policía de Nueva York implantó un programa llamado ‘Detener y cachear’, cuyo propósito era combatir la criminalidad en esa ciudad. De los casi 100.000 detenidos, el 90 % eran jóvenes negros y solo el 3 % de ellos fueron arrestados. Es decir, humillaron al 97 % de ellos juzgándolos de criminales por el color de su piel.



Es innegable que de hace medio siglo a la fecha la comunidad negra ha progresado social, económica y políticamente. La mejora, sin embargo, no ha sido suficiente porque millones de afroamericanos siguen careciendo de seguro de salud, de influencia política, de la prosperidad y la seguridad personal que tienen los blancos. La brecha entre el salario promedio de una familia negra y el de una familia blanca es abismal. Los negros perciben menos ingresos en sueldos, tienen menos probabilidades de ser dueños de sus casas y sus vidas son más cortas que las de los blancos.



No obstante los avances en materia de educación, las escuelas públicas en los barrios minoritarios difieren de las localizadas en distritos donde viven los blancos en términos de presupuesto, calidad de los maestros, programas de estudio y tamaño de la clase. El 10 % de los distritos escolares más ricos recibe 10 veces más recursos económicos que el 10 % de los distritos más pobres.



Cuando pienso en la lucha de las minorías por lograr la igualdad, recuerdo las palabras del Dr. Martin Luther King: “La revolución negra es mucho más que la lucha por los derechos de los negros. Hay que forzar a América a que enfrente sus defectos interrelacionados: racismo, pobreza, militarismo y materialismo. Hay que exponer todos los males enraizados en la estructura de nuestra sociedad”.



Quiero creer que la toma de conciencia que la muerte de Floyd ha provocado en toda la nación bien podría ser el principio del reconocimiento de nuestras falencias y la guía para enmendar nuestras conductas.



Sergio Muñoz Bata