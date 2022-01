La historia se repite

Es probable que quienes desconocen la historia de Estados Unidos piensen que la disputa actual sobre la historia patria sea una cuestión novedosa, desafortunadamente no es así.



La semana pasada, The New York Review of Books publicó una reedición de los mejores artículos de 2021 en la que está un magnífico ensayo de Molly Jong-Fast, la hija de Erica Jong, autora del clásico del feminismo Fear of Flying, y de Jonathan Fast, escritor y trabajador social, sobre su abuelo, el legendario Howard Fast, el popularísimo autor de más de 80 novelas, poeta, ensayista y guionista de cine y televisión.



Uno de los enormes méritos del ensayo es la descripción en tres planos de su ilustre abuelo a partir de la lectura del informe que sobre él redacta el FBI, y subraya el temido y nefasto Edgar J. Hoover, director de la organización durante 48 años.



Para Hoover, Howard Fast era un peligroso agitador radical empeñado en desestabilizar las relaciones raciales, laborales, políticas y sociales en Estados Unidos. Era, además, un comunista irredento y por ende traidor a la patria.

"Hoover me acusa", escribió Fast en su autobiografía, "de haber dado lo mejor de mí para ayudar y alimentar a los pobres y a los oprimidos y de eso me declaro culpable. Pero nunca hice nada ilegal o indecente. Abogar por el derecho a tener una vivienda digna, por el sindicalismo, por un mejor gobierno, por una prensa libre, por el derecho de reunión, por salarios mínimos más altos, por la igualdad para blancos y negros en el sistema de justicia. Por estar en contra de los linchamientos, de la pauperización de los pobres, contra la injusticia y en favor de la paz. Esas fueron las acusaciones en mi contra, en el estúpido informe de Hoover".



Para la nieta, "su crimen fue el silencio, su falta de voluntad para jugar a la pelota con los aliados en la Cámara de Representantes de Joseph McCarthy, el senador anticomunista y cazador de brujas. El abuelo se apegó con vehemencia a la quinta enmienda de la Constitución, y fue acusado de desacato al Congreso. Pero el abuelo no había sido enemigo del Estado. De hecho, solo unos años antes de ser encarcelado por el Gobierno de EE. UU., había estado trabajando lealmente para él, escribiendo propaganda para la Oficina de Información de Guerra en el servicio de noticias estadounidense Voice of America; vendiendo la Segunda Guerra Mundial al pueblo estadounidense".



Si analizamos los términos del desencuentro entre Hoover y Fast, veremos que coinciden con los términos del debate actual sobre la teoría crítica de la raza.



Para los conservadores, al igual que para Hoover, ni la discriminación racial ni la explotación laboral existirían en el país si no hubiera agitadores como Fast, que inventan el problema con el fin de desestabilizar el orden social y enfrentar a los ciudadanos.



Los liberales, por su parte, están convencidos de que el racismo es sistémico y exigen que se cambie radicalmente la enseñanza de la historia en las escuelas, obligándolas a que incluyan las voces de quienes han sido ignorados. Para ellos, solo aprendiendo la verdadera historia del país se podrán erradicar los factores que han determinado un orden social injusto.



En el ensayo, el retrato que la nieta hace del abuelo está lejos de ser una hagiografía. En ningún momento pretende presentarlo como un santo enfrentado a un demonio. De hecho, como su recuerdo del abuelo es nebuloso, acude al padre para intentar precisarlo.



La respuesta del padre es tajante. El abuelo fue un padre cruel y punitivo que nunca tuvo tiempo para la familia. Fue también un autodeclarado mujeriego.



Más allá de la actualidad del tema, para mí, la sinceridad de este retrato caleidoscópico de un ser humano es quizá la mayor virtud del ensayo.

SERGIO MUÑOZ BATA

